“Vàng trắng” công nghệ bùng nổ: Giá tăng vượt vàng và BĐS, đẩy các ông lớn vào thế căng thẳng cực độ hơn bao giờ hết

01. Cú sốc giá chưa từng có: Từ linh kiện phổ thông thành tài sản ngang bất động sản

Chú thích ảnh

Thị trường bộ nhớ năm 2026 đang vận hành theo logic của một thị trường tài sản, không còn là thị trường linh kiện công nghệ thông thường. Con số gây choáng nhất là mức giá hơn 5.700 USD cho một thanh RAM máy chủ DDR5 256GB. Nếu mua trọn 100 thanh, tổng giá trị lên tới khoảng 570.000 USD, ngang với giá một căn hộ tầm trung tại Thượng Hải. Đây không phải phép so sánh ẩn dụ; đó là quy đổi giá trị thực tế trên thị trường giao dịch.

Tại Hoa Cường Bắc (Thâm Quyến), trung tâm linh kiện điện tử lớn nhất thế giới, giá bộ nhớ biến động theo từng giờ. Các thương nhân cho biết những mẫu thẻ nhớ từng có giá hơn 14 USD vào tháng 9/2025 nay đã tăng gấp ba. Không khí giao dịch được mô tả là căng thẳng, với tâm lý giữ hàng chờ giá lên và chốt nhanh khi có nguồn cung.

Dữ liệu từ PCPartPicker cho thấy RAM DDR4 và DDR5 đã tăng gấp 2 - 3 lần trong vòng một năm. Từ tháng 7/2025, thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng với mức tăng phổ biến trên 100%. Sang đầu 2026, tốc độ điều chỉnh giá thậm chí còn nhanh hơn, cho thấy xu hướng chưa đạt điểm cân bằng.

Đáng chú ý, lần này không có cú sốc thiên tai, không có hỏa hoạn nhà máy quy mô lớn, cũng không phải đứt gãy logistics do đại dịch. Cú sốc đến từ một biến số khác: nhu cầu trí tuệ nhân tạo.

Chip nhớ trong năm 2026 đã trở thành kênh đầu tư có giá trị sinh lời hơn vàng, bất động sản. Ảnh: PCGamer.

02. Cấu trúc cung – cầu mới: AI chiếm hơn nửa công suất toàn ngành

Năm 2025 đánh dấu bước nhảy vọt của AI từ công nghệ tiềm năng thành hạ tầng cốt lõi. Các hệ thống huấn luyện mô hình lớn và trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi lượng bộ nhớ khổng lồ. Một máy chủ AI cần lượng DRAM gấp 8-10 lần máy chủ truyền thống, chưa kể yêu cầu băng thông cao và độ trễ thấp.

Theo các ước tính ngành, mảng AI hiện tiêu thụ khoảng 53% tổng công suất sản xuất DRAM hàng tháng toàn cầu. Khi hơn một nửa sản lượng bị “khóa” cho hạ tầng AI, phần còn lại phải phân bổ cho PC, laptop, smartphone, thiết bị IoT và cả ngành ô tô thông minh.

Ba nhà sản xuất chi phối thị trường bộ nhớ gồm Samsung, SK Hynix, Micron đã điều chỉnh chiến lược theo hướng tối ưu hóa lợi nhuận từ AI.

Micron từng tạm dừng định giá vào tháng 9/2025 và chỉ nối lại giao dịch sau khi điều chỉnh tăng thêm 20%. Đầu 2026, hãng thông báo khai tử dòng sản phẩm thương mại Crucial, thu hẹp mảng phổ thông để tập trung vào server-grade memory. Samsung điều chỉnh tăng giá hợp đồng 15–30% đối với LPDDR4X và LPDDR5/5X. SK Hynix nâng giá hợp đồng khoảng 30% chỉ trong quý IV/2025.

Quan trọng hơn, cả ba đồng loạt chuyển dịch dây chuyền sang HBM (High Bandwidth Memory) và DDR5 cao cấp. HBM - bộ nhớ băng thông cao tích hợp với GPU AI đang trong tình trạng cháy hàng. Dù giá đã tăng hơn 30% trong năm 2025, phần lớn công suất sản xuất năm 2026 của Samsung và SK Hynix đã được đặt kín trước bởi các tập đoàn công nghệ vận hành trung tâm dữ liệu.

HBM mang lại biên lợi nhuận cao hơn đáng kể so với DDR4 phổ thông. Trong môi trường cầu AI tăng liên tục, việc ưu tiên HBM là quyết định hợp lý về mặt kinh tế. Nhưng hệ quả là DDR4 bị cắt giảm đầu tư, DDR5 tiêu dùng khan hiếm và giá bị đẩy lên mức mới.

Đây không phải thiếu hụt ngẫu nhiên. Đây là sự tái phân bổ nguồn lực có chủ đích dựa trên lợi nhuận kỳ vọng.

100 thanh RAM DDR5 256GB có giá ngang một căn hộ tại Thượng Hải. Ảnh: The Verge.

03. Tái cấu trúc quyền lực: Khi người dùng phổ thông không còn là trung tâm

Khi AI chiếm hơn nửa công suất DRAM toàn cầu, cán cân quyền lực trong chuỗi cung ứng thay đổi rõ rệt. Các tập đoàn vận hành trung tâm dữ liệu có thể ký hợp đồng dài hạn, đặt trước sản lượng và chấp nhận mức giá cao. Họ trở thành khách hàng chiến lược, được ưu tiên về nguồn cung.

Ngược lại, thị trường tiêu dùng dù lớn về số lượng, lại phân tán và nhạy cảm với giá. PC, laptop, smartphone và gaming không thể cạnh tranh về sức mua so với các hợp đồng trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD.

Hệ quả đã thể hiện rõ. Giá PC trung bình được dự báo tăng 5–10% trong năm 2026 do chi phí linh kiện. RAM vốn chỉ là một phần nhỏ trong tổng cấu hình, nay trở thành yếu tố đẩy giá đáng kể. Các thiết bị như Steam Deck của Valeve vốn dựa trên cấu hình cố định 16GB RAM đang đứng trước rủi ro lỗi thời khi game AAA mới yêu cầu dung lượng cao hơn. Nếu nâng cấp RAM, giá sản phẩm tăng; nếu giữ nguyên, hiệu năng tụt hậu.

Chuỗi giá trị tiêu dùng vì thế chịu áp lực kép: chi phí linh kiện leo thang và khả năng hấp thụ giá của thị trường có hạn. Người dùng cá nhân buộc phải kéo dài vòng đời thiết bị thay vì nâng cấp định kỳ.

Về dài hạn, khủng hoảng RAM 2026 có thể đánh dấu khởi đầu của một “siêu chu kỳ” bộ nhớ mới. Việc xây dựng fab cần hàng chục tỷ USD và nhiều năm triển khai. Ngay cả khi quyết định đầu tư được đưa ra ngay hôm nay, cung bổ sung khó xuất hiện trước 2027–2028. Trong khoảng trống đó, giá khó có thể quay về mặt bằng cũ.

Quan trọng hơn, bộ nhớ không còn được định giá thuần túy theo nhu cầu tiêu dùng. Nó được định giá theo giá trị chiến lược đối với AI, lĩnh vực được xem là hạ tầng cốt lõi của kinh tế số. Khi một linh kiện trở thành nền tảng cho năng lực tính toán quốc gia và doanh nghiệp, logic thị trường của nó thay đổi.

Khủng hoảng RAM năm 2026 vì thế không chỉ là câu chuyện tăng giá, nó là dấu hiệu của một sự dịch chuyển quyền lực trong ngành công nghệ. Và trong trật tự mới đó, AI là trung tâm, còn người dùng phổ thông không còn giữ vị trí ưu tiên như trước.

Ngọc Tú