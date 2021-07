Vàng tăng giá mạnh nhất hơn 2 tháng, USD giảm sâu

Đồng đô la Mỹ giảm nhanh ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố kết quả kỳ họp tháng 7. Trái lại, vàng và các tiền tệ khác tăng lên.

Sáng nay 30/7 theo giờ Việt Nam, USD duy trì sát mức thấp nhất 1 tháng do Fed trấn an rằng việc tăng lãi suất sẽ còn rất xa. Đồng USD đi xuống thúc đẩy các đồng tiền khác và vàng tăng giá, từ đô la Australia đến nhân dân tệ Trung Quốc.

Theo đó, dollar index ở mức 91,91, sau khi ở mức 91,905 lúc đóng cửa phiên 29/7, thấp nhất kể từ ngày 29/6 và là phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Với kết quả này, USD đang tiến tới tuần giảm giá tồi tệ nhất kể từ tháng 5, mất 1% so với rổ các tiền tệ chủ chốt. Tính chung cả tháng 7, dollar index giảm 0,5%, trái ngược với xu hướng tăng 2,8% của tháng 6.

Đô la Mỹ đã tăng giá trong gần suốt tháng qua, nhưng xu hướng tăng mất đà sau khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell, với tư cách đại diện cho Fed, tuyên bố của ông Powell cho thấy quan điểm của Fed là rủi ro với kinh tế Mỹ sẽ còn kéo dài, đà phục hồi của kinh tế Mỹ chưa thật sự vững chắc để Fed có thể bắt đầu giảm các biện pháp kích thích.

Ông Powell cho biết tiến trình hồi sinh kinh tế Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, nhất là khi biến thế Delta đang lan rộng, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng trở lại, tác động không tốt tới kinh tế toàn cầu.

Steven Dooley, chiến lược gia tiền tệ tại Western Union Business Solutions, cho biết: "Mặc dù Fed tiếp tục cho biết họ đang tiến tới rút lui chương trình in tiền, nhưng động thái của Fed đối với sự thay đổi này có vẻ sẽ chậm hơn so với dự đoán trước đây", "Sự thận trọng của Fed là do tốc độ tăng trưởng của Mỹ chậm lại, lạm phát giảm bớt và lo lắng về biến thể Delta".

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm sau tuyên bố của ông Powell, với lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp mới, là âm 1,175% sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát.

Chuyên gia Moya của OANDA cho biết: "Nếu đường cong lợi suất tiếp tục giảm dần thì "khẩu vị chuộng tài sản rủi ro" của nhà đầu tư vẫn còn và xu hướng giảm giá của đồng đô la có thể tăng tốc trong những tuần tới".

Diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ và USD

Giá vàng tăng lên mức cao nhất 2 tuần, và tính chung cả tuần tăng mạnh nhất hơn 2 tháng do thái độ ôn hòa của Fed về chính sách lãi suất.

Sáng nay, 30/7, giá vàng giao ngay ở mức 1.827,70, sát mức 1.832,40 USD của phiên hôm qua – mức cao nhất kể từ ngày 15/7, tính chung cả tuần giá tăng 1,5%, nhiều nhất kể từ 21/5; vàng kỳ hạn tháng 8 sáng nay cũng tăng 0,2% lên 1.827,70 USD/ounce.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết: "Thị trường vàng dường như phản ứng tích cực với các chỉ số tự nhiên như đồng đô la và tỷ suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ - có lợi cho triển vọng của vàng, mặc dù thực tế là không có thay đổi đáng kể nào về chính sách của Fed về việc cắt giảm các chương trình kích thích".

Peter Kinsella, người đứng đầu mảng chiến lược tiền tệ của UBP cho biết: "Chúng tôi đã thấy đồng đô la suy yếu từ trước khi phiên họp kết thúc vì mọi người chốt lời".

Theo ông, có lẽ Fed sẽ bắt đầu giảm dần kích thích vào cuối năm nay, và sẽ tăng dần lãi suất từ đầu năm 2023. "Những điều ông Powell nói là những gì chúng tôi đã biết, không có dấu hiệu mới nào về thời điểm tăng lãi suất, và điều đó có nghĩa là dữ liệu về việc làm trong 2 hoặc 3 tháng tới sẽ là yếu tố rất quan trọng".

Đồng euro trên thị trường Châu Á sáng 30/7 tăng lên mức cao nhất 1 tháng so với USD, là 1,1885 USD, trước khi Pháp, Đức, Italy và khu vực đồng euro công bố dữ liệu sơ bộ GDP quý II, cũng như các dữ liệu sơ bộ về CPI sơ bộ tháng 7 của Pháp, Italy và Eurozone.

Tuy nhiên, so với sau cuộc họp tháng 6 của Fed – khi định chế tài chính này thay đổi thái độ theo hướng "diều hâu", USD vẫn cao hơn 1,6% so với euro.

Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp về tiền tệ châu Mỹ thuộc OANDA cho biết: "Sự thống trị của đồng đô la so với đồng euro xuất hiện khi Fed không có vẻ gì là gần như suy giảm khi nền kinh tế đang dần đạt được tiến bộ đáng kể trên thị trường lao động".

Đô la Australia và đô la New Zealand – những loại tiền phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế thế giới và Trung Quốc – tiếp tục đà tăng đã có từ phiên trước, lên mức cao nhất 2 tuần, khi AUD tăng 0,33%, trong khi NZD tăng 0,7%, mặc dù đà tăng của AUD bị giới hạn bởi lo ngại việc phong tỏa chống COVID-19 ở Sydney kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia này.

Đồng đô la Canada hôm nay cũng tăng 0,6% lên mức cao nhất trong hai tuần; bảng Anh cũng tăng bởi lạc quan về việc nền kinh tế đang mở cửa trở lại. Hôm nay bảng Anh đạt 1,3940 USD, mức cao nhất 1 tháng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ và Đức giảm nhẹ, trong khi đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ – các đồng tiền trú ẩn an toàn – vững giá.

Đồng yên sáng 30/7 giao dịch quanh mức 109,45 yên/USD, gần sát mức cao nhất 6 tuần, là 109,08 JPY đạt được vào ngày 19/7.

Đồng nhân dân tệ tạm qua cơn sóng gió gây ra bởi quyết định của Bắc Kinh thắt chặt các hạn chế đối với lĩnh vực dạy học ngoài giờ, sau các chiến dịch trước đó là siết chặt các quy định đối với những công ty công nghệ khổng lồ, và những quy định mới đối với những doanh nghiệp trong nước muốn niêm yết ở thị trường chứng khoán nước ngoài.

Đồng nhân dân tệ đã lấy lại gần như toàn bộ những gì đã mất ở phiên 26/7 sau khi tăng ở các phiên sau đó, mặc dù hôm nay chỉ tăng nhẹ, ở mức 6,4628 CNY/USD. Chứng khoán Trung Quốc kết thúc phiên 29/7 cũng hồi phục 1,4% sau đợt bán tháo trong vài ngày qua.

Ủy ban Điều tiết và Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vào tối 28/7 đã tổ chức một cuộc họp với các giám đốc điều hành của các ngân hàng đầu tư hàng đầu toàn cầu để xoa dịu những lo lắng của các thị trường tài chính. Ngay sau đó, tiền tệ và chứng khoán Trung Quốc hồi phục trở lại.

Ông Kinsella không cho rằng đồng nhân dân tệ sẽ suy yếu kéo dài. Theo ông: "Điều quan trọng cần nhớ là Trung Quốc vẫn có một tài khoản vốn để họ có thể kiểm soát những gì đồng nhân dân tệ hoạt động. Chúng ta sẽ quay trở lại như trước đây khi tâm lý mọi người thoải mái hơn".

Hầu hết các tiền tệ châu Á mới nổi cũng đang trong xu hướng tăng giá. Đồng won của Hàn Quốc kết thúc phiên 29/7 tăng 0,9, mạnh nhất trong số các đồng tiền trong khu vực. Chứng khoán của Malaysia tăng 0,3%, trong khi của Đài Loan tăng 1%, mức tăng mạnh nhất trong vòng một tuần trước dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội quý II được công bố.

Đối với Việt Nam, tỷ giá trung tâm giữa đồng (VND) và USD sáng 30/7 được Ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.180 VND/USD, giảm mạnh 32 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại sáng 30/7, giá USD đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng mạnh.

Giá USD tại Vietcombank đầu giờ sáng giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức 22.820 - 23.050 VND/USD (mua vào - bán ra); giá đồng NDT tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 3.483 - 3.629 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 18 đồng ở chiều mua vào và 17 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được điều chỉnh giảm 15 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức 22.860 - 23.060 VND/USD (mua vào - bán ra); giá đồng NDT tại BIDV tăng 17 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức 3.506 - 3.608 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, bất chấp tâm lý được cải thiện trên thị trường thế giới, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đang gia tăng, có thể khiến các nền kinh tế kích hoạt các biện pháp hạn chế đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Thái Lan và Malaysia những ngày gần đây đều ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục. Một cuộc khảo sát do Reuters thực hiện cho thấy nền kinh tế Malaysia dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn trong quý II do số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến hiếm thấy làm ảnh hưởng đến tiêu dùng.

Về triển vọng thị trường tiền tệ, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ một loạt các chỉ số vĩ mô của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày 30/7, bao gồm chỉ số việc làm quý II, thu nhập cá nhân và chi tiêu tháng 6, và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 7.