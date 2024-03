Cập nhật đến 14h30, giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu, mức giảm so với đầu giờ sáng nay khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 78,8-80,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI cũng giảm mạnh xuống 78,5-80,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm xuống còn 78,6-80,6 triệu đồng/lượng.

Lúc 11h00 tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 79,2-81,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.



Tương tự Tập đoàn DOJI cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng xuống mức 79,1-81,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh xuống 79,0-81,2 triệu đồng/lượng. Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết 79,3-81,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến của giá vàng SJC trái ngược với giá vàng nhẫn tròn 24k trong nước. Sáng nay, vàng nhẫn đã đồng loạt tăng hàng triệu đồng mỗi lượng ở các thương hiệu lớn, có nơi tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng. Hiện giá bán ra vàng nhẫn trơn khoảng 70,0-70,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện ở mức 2.202 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại, giá vàng quốc tế tương đương với khoảng 66,5 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế, phí). Khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do, giá vàng quốc tế tương đương với khoảng 68 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế, phí).

Ngày hôm qua (20/3), ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 23/CĐ-TTg yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các bộ, ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đã có báo cáo về lĩnh vực này. Ngay từ đầu năm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới.

Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã triển khai hơn 10 năm. Hiện nay thị trường vàng có nhiều biến động, diễn biến không ổn định, chứng tỏ Nghị định 24 đã bộc lộ những bất cập cần kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Bộ Công an cho rằng, khi sửa đổi Nghị định này, cần phải đánh giá tổng thể vai trò dự trữ vàng hiện nay; đồng thời cũng phải đánh giá lại công tác quản lý khuôn sản xuất vàng miếng SJC; nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế can thiệp thị trường; bổ sung quy định về biên độ chênh lệch,…

"Bộ Công an sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ liên quan đến lĩnh vực này, nhất là Công điện số 23 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành", Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.