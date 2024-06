Vàng nhẫn tròn trơn giảm giá

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu giảm giá nhẫn tròn trơn 180.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 27/6, đưa giá vàng nhẫn tròn trơn về mức 74,38 - 75,68 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá nhẫn tròn trơn 74,45 - 75,7 triệu đồng/lượng. Khách hàng mua vàng nhẫn tròn trơn ở đây thanh toán tiền và nhận vàng sau 10-30 ngày/tuỳ theo số lượng vàng đã mua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá nhẫn tròn trơn 73,9 - 75,3 triệu đồng/lượng , giảm 250.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào - bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm qua.

Tại thị trường TPHCM, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá nhẫn tròn trơn 73,6 - 74,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra của nhẫn tròn trơn 1,3 - 2 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Giá vàng nhẫn tròn trơn bán ra ở mức 75,6 triệu đồng/lượng. (Ảnh: PQ).

Giá vàng miếng SJC bán ra được doanh nghiệp và 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV) niêm yết mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.328 USD/ounce, tăng 29 USD/ounce so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 75 triệu đồng/lượng, chưa kể thuế phí.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.264 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD so trước đó. Tại ngân hàng thương mại, giá USD quanh mức 25.227 - 25.477 đồng/USD, tăng 7 đồng/USD.

Ở thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD 25.950 - 26.030 đồng/USD mua vào - bán ra, mức cao nhất từ trước tới nay. Giá USD tự do tăng mạnh gần đây do ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế.