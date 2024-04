Vàng nhẫn mỗi ngày tăng giá cả triệu đồng, chuyên gia nói gì?

Ghi nhận lúc 9 giờ sáng ngày 10/4, giá vàng nhẫn tròn trơn tại công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở mức 76,2 - 78,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 400.000 đồng so với cuối phiên ngày hôm qua. Vàng nhẫn trong nước chính thức vượt mức 78 triệu đồng, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, tại công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 82,5 - 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng so với cuối phiên ngày hôm qua. Vàng miếng SJC đảo chiều giảm sau khi thiết lập kỷ lục vào chiều ngày 9/4 với mức giá 84,8 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức sáng 10/4, PGS TS Đinh Trọng Thịnh - nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, cho biết: Trong những ngày gần đây, giá vàng SJC, đặc biệt giá nhẫn tròn trơn liên tục đạt đỉnh, một phần do tác động của giá vàng thế giới, yếu tố chủ yếu là do tâm lý.

“Theo tôi, giá vàng tăng như ‘vũ bão’ hiện nay là do tâm lý của các nhà đầu tư, đầu cơ và kỳ vọng của đầu tư là vàng sẽ lên giá. Giới kinh doanh vàng dự báo giá vàng còn tăng, sắp tới khó đoán định được giá vàng. Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới, nhưng do nguồn cung khan hiếm, cầu tăng đột biến nên giá vàng vẫn tăng khoảng cách khá xa so với gia vàng quốc tế, đặc biệt thương hiệu vàng miếng SJC và gần đây là vàng nhẫn. Trong thời gian vừa rồi, đầu tư vào bất động sản khó khăn, đầu tư chứng khoán khó, lãi suất thấp, nên cuối cùng vàng tăng, nhiều người lo lắng, bảo vệ tài sản của mình đi mua vàng”, PGS TS Đinh Trọng Thịnh phân tích.

Cũng theo chuyên gia tài chính Đinh Trọng Thịnh, từ nhiều tháng nay, giá vàng tăng do lực mua kỹ thuật và rủi ro địa chính trị tại Trung Đông. Nhà đầu tư cũng đang dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo lạm phát Mỹ, dự kiến công bố ngày 10/4. Đây sẽ là các manh mối giúp họ dự báo thời điểm lãi suất giảm.

Giá vàng nhẫn mỗi ngày tăng cả triệu đồng, thu hẹp chênh lệch với vàng miếng SJC.

Có những ý kiến cho rằng, giới đầu tư vàng đang lo ngại những sửa đổi liên quan đến chính sách điều hành, quản lý thị trường (Nghị định 24/2012/NĐ-CP) đối với vàng miếng nên nhiều nhà đầu tư và người dân chuyển sang mua vàng nhẫn đầu tư. Do vậy, tâm lý tiêu dùng này đã đẩy giá vàng nhẫn tăng mạnh.

Đà tăng giá bất thường đã chuyển từ vàng miếng SJC sang vàng nhẫn. Những ngày qua, giá vàng nhẫn liên tục bứt tốc chưa có điểm dừng. Trong khi đó, đã quá hạn hơn 1 tuần nhưng vẫn chưa thấy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin về điều chỉnh Nghị định 24 quản lý thị trường vàng như yêu cầu của Chính phủ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Mùi - thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài khóa tiền tệ Quốc gia: “Khi nguồn cung quá thấp mà lực cầu lớn sẽ dẫn đến tình trạng như hiện nay. Vàng nên phân ra thành vàng có yếu tố tiền tệ và vàng là hàng hoá thông thường. NHNN chỉ quản lý vàng có yếu tố tiền tệ là hợp lý và hiệu quả".

Còn theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, thị trường vàng đang có xu hướng dịch chuyển sang vàng nhẫn do người mua lo ngại giá vàng miếng SJC ở mức cao. Trong khi đó, thị trường vàng nhẫn không đủ nguồn nguyên liệu nên rơi vào tình cảnh khan hiếm dù không phải là thương hiệu độc quyền, dẫn đến ngày càng trở nên đắt đỏ.

"Theo một số dự báo của các chuyên gia nước ngoài, giá kim loại quý quốc tế có thể lên 2.500 - 2.600 USD/ounce, lúc này vàng nhẫn cũng có thể sẽ lên 77 - 78 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng SJC không biến động nhiều thì khả năng giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng có thể rút ngắn còn 1 - 2 triệu đồng/lượng", ông Huỳnh Trung Khánh phân tích.

Người dân xếp hàng dài chờ mua vàng nhẫn với tâm lý vàng sẽ còn tăng trong dài hạn.

Một số nhà đầu tư am hiểu vàng nhận định: Nguyên nhân giá vàng miếng hay nhẫn tròn trơn vẫn tăng mạnh là do các ngân hàng Trung ương liên tục gia tăng nắm giữ vàng. Bên cạnh đó, thị trường kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 6/2024, khi đó, đồng USD yếu đi và dòng tiền sẽ tìm đến các tài sản dự trữ an toàn, trong đó nổi bật là vàng.

Nhà đầu tư vàng Nguyễn Hùng Anh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phân tích: “Căng thẳng địa chính trị gia tăng càng làm nổi bật vai trò tài sản trú ẩn của vàng. Nói chung, các yếu tố thị trường đang cho thấy vai trò của vàng với tư cách là tài sản trú ẩn an toàn”.