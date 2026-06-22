Vắng mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup "đăng đàn" nói thẳng lý do

Nhà vô địch AFF Cup đã giải đáp thắc mắc đến từ người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, thủ môn Filip Nguyễn viết: "Luôn là một vinh dự lớn đối với tôi khi được đại diện cho Việt Nam, đặc biệt là tại một giải đấu quan trọng như AFF Cup. Tuy nhiên, sau khi có sự thống nhất giữa câu lạc bộ và VFF, tôi sẽ ở lại câu lạc bộ để cùng đội bóng nỗ lực cạnh tranh cho tấm vé dự AFC Champions League Elite.

Tôi tin rằng nếu chúng tôi thành công, đây sẽ là bước tiến rất có lợi về lâu dài không chỉ cho câu lạc bộ, mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn sẽ luôn theo dõi và chúc các đồng đội thi đấu thật tốt".

Thủ môn Filip Nguyễn có tên trong đội hình tiêu biểu V.League mùa giải 2025/26

Như vậy, lý do Filip Nguyễn không góp mặt trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026 là do giải đấu trùng với lịch thi đấu của Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite). Trên thực tế, do AFF Cup không thuộc lịch thi đấu FIFA Days, CLB chủ quản của Filip Nguyễn là CLB CAHN không bị bắt buộc phải nhả quân. Nhưng cuối cùng, CLB CAHN và đội tuyển Việt Nam đã thống nhất được phương án phù hợp.

Một số nhân tố thuộc CLB CAHN như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Bắc vẫn lên hội quân cùng tuyển Việt Nam. Còn những Filip Nguyễn, Trần Đình Trọng hay Cao Pendant Quang Vinh sẽ tập trung cho đấu trường Cúp C1 châu Á.

AFF Cup 2026 khởi tranh từ ngày 24/7 và kéo dài đến 26/8. Trong khi đó, CLB CAHN sẽ thi đấu trận play-off Cúp C1 châu Á mùa 2026/27 vào ngày 11/8 (gặp Adelaide United của Australia). CLB CAHN là đội bóng Việt Nam đầu tiên góp mặt kể từ khi Cúp C1 châu Á được giới thiệu với phiên bản mang tên AFC Champions League Elite. Nếu thắng Adelaide United, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ lọt vào vòng bảng. Còn nếu thua, CLB CAHN chuyển xuống thi đấu ở Cúp C2 (AFC Champions League Two).

Filip Nguyễn ra mắt đội tuyển Việt Nam vào năm 2024 và đến nay đã có 12 trận ra sân. Anh là một thành viên trong đội hình vô địch AFF Cup 2024.