3 lần "thoát pressing" cực mượt trên bàn họp báo, Mbappe xứng danh thủ lĩnh Les Bleus

Mbappe đã có buổi trả lời phỏng vấn đầy ấn tượng.

Ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Pháp trước Senegal, Kylian Mbappe xuất hiện cùng HLV Deschamps trong buổi họp báo trước trận gặp Iraq. Trên bàn họp báo, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid liên tục bị đặt những câu hỏi khó. Nhưng anh đã liên tục ghi điểm với các câu trả lời đầy khéo léo.

Trước câu hỏi về Messi cùng những cầu thủ đang tỏa sáng tại World Cup 2026, Mbappe đáp: "Tôi biết Messi sẽ ghi bàn, anh ấy luôn làm được điều đó. Messi đang dẫn trước tôi nhưng tôi sẽ tiếp tục ghi bàn để giúp đội tuyển Pháp tiến xa nhất có thể.

Messi là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất cùng với Cristiano Ronaldo. Anh ấy đã chứng tỏ phẩm chất tuyệt vời của mình trong hơn 15 năm. Còn những người khác, đó là cuộc tranh luận dành cho các nhà báo và người hâm mộ. Tranh luận thì tốt, nhưng đó không phải là vấn đề trong đầu tôi. Tôi chỉ cố gắng thể hiện những gì mình có trên sân".

Mbappe trong buổi họp báo

Tiếp theo, các phóng viên đặt câu hỏi về Dembele - người chưa thực sự tỏa sáng dù đóng vai trò trụ cột trong 2 chức vô địch Champions League liên tiếp cùng PSG. Mbappe dành lời khen cho đồng đội: "Trong hiệp một, cậu ấy là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất, cậu ấy giúp lối chơi trở nên mạch lạc hơn.

Trong hiệp hai, Michael Olise và tôi là những người đặt dấu giày trong bàn thắng mở tỉ số nhưng Dembele cũng đóng góp không nhỏ. Nếu bạn xem lại đường chuyền của Olise, Dembele chính là người tạo ra khoảng trống. Điều đó không được tính vào thống kê, nhưng nó rất quan trọng. Cậu ấy xứng đáng nhận Quả bóng vàng và mọi người đều công nhận điều đó".

Một vấn đề khác gây nhiều tranh cãi là khoảng nghỉ tiếp nước trong các hiệp đấu tại World Cup 2026. Có những ý kiến cho rằng quãng nghỉ này đôi khi không cần thiết và làm ảnh hưởng đến nhịp độ trận đấu. Mbappe ngay lập tức bày tỏ quan điểm: "Đừng hỏi các cầu thủ về điều đó, chúng tôi sẽ thay đổi ý kiến liên tục. Nếu chúng tôi đang hưng phấn và việc đó làm gián đoạn lối chơi, tôi sẽ không thích. Nếu trời quá nóng, tôi sẽ nghĩ "nghỉ uống nước" là điều tốt".

Tờ The Guardian (Anh) nhận xét về những câu trả lời của Mbappe: "Mbappe đã xử lý một cách hoàn hảo. Đội trưởng đội tuyển Pháp cho thấy sự bình tĩnh, chín chắn".

Với trạng thái thể lực, phong độ và tâm lý tốt, Mbappe hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026. Và với mỗi bàn thắng của anh, đội tuyển Pháp sẽ tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng. Trận đấu Pháp vs Iraq diễn ra lúc 04h00 ngày 23/6 (giờ Việt Nam).

Highlights trận đấu Pháp 3-1 Senegal