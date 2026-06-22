Ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha: "Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chuyền cho Ronaldo"

Francisco Conceicao đã có những chia sẻ trước thềm trận đấu thứ hai của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2026.

Trước thềm trận đấu thứ hai của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2026, tiền vệ Francisco Conceicao đã có những chia sẻ liên quan đến Cristiano Ronaldo:

"Tôi nghĩ khi nói đến việc ghi bàn, không ai có thể so sánh được với Ronaldo. Nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải chuyền bóng cho anh ấy. Tôi sẽ chuyền bóng cho bất cứ đồng đội nào mà tôi thấy có vị trí thuận lợi để ghi bàn.

Ronaldo chưa có bàn thắng tại World Cup 2026

Ronaldo là một hình mẫu lý tưởng, với sự nghiệp và khát khao chiến thắng mà anh ấy thể hiện mỗi ngày. Ronaldo tập luyện với động lực rất lớn, như thể đó là buổi tập cuối cùng. Ronaldo đã giành được nhiều danh hiệu như vậy mà vẫn giữ được khát khao chiến thắng mạnh mẽ, vì thế khát vọng chiến thắng của toàn đội càng phải mạnh mẽ hơn. Anh ấy ở đây để giúp đỡ đội bóng, và chúng ta cần tất cả mọi người đồng lòng để đội bóng hoạt động hiệu quả".

Francisco Conceicao

Tiền vệ đang khoác áo Juventus nói thêm: "Vị trí ưa thích của tôi là tiền vệ cánh phải; đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất. Nếu huấn luyện viên thấy phù hợp, tôi cũng có thể chơi ở cánh trái. Chúng tôi muốn thắng Uzbekistan. Sau đó, mục tiêu sẽ là đánh bại Colombia. Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận một.

Những lời chỉ trích sẽ là động lực để toàn đội cố gắng hơn. Điều quan trọng là chúng tôi cần phải trả lời bằng màn trình diễn trên sân. Hi vọng rằng giai đoạn khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi".

Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện mới có 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Congo. Ở lượt trận thứ hai, Ronaldo và đồng đội chạm trán Uzbekistan (0h00 ngày 24/6). Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha đặt mục tiêu chiến thắng và cá nhân Ronaldo rất khát khao có được bàn thắng để kết thúc chuỗi "tịt ngòi" kéo dài tại World Cup.

Highlights Bồ Đào Nha 1-1 Congo