Salah tỏa sáng mang về chiến thắng lịch sử, Ai Cập bất ngờ dẫn đầu "bảng tử thần" World Cup 2026

Salah cuối cùng đã được tận hưởng hương vị chiến thắng tại World Cup.

Kết quả hòa giữa Bỉ và Iran trong trận đấu sớm lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 là một tín hiệu dành cho New Zealand và Ai Cập. Cả 2 đội đều hiểu rằng nếu chiến thắng ở trận đấu muộn, họ sẽ “chạm một tay” vào tấm vé vòng 1/16.

Chính vì thế, New Zealand và Ai Cập đã nhập cuộc với thế trận khá cởi mở. Những phút đầu tiên, Ai Cập tạo ra được một số tình huống dứt điểm. Nhưng New Zealand mới là đội vươn lên dẫn trước. Từ tình huống phạt góc, Tim Payne treo bóng như đặt để Finn Surman đánh đầu tung lưới Ai Cập, mở tỉ số trận đấu.

Đội tuyển New Zealand mở tỉ số 1-0

Những phút tiếp theo tiếp tục chứng kiến những tình huống ăn miếng trả miếng của 2 đội. Khung thành 2 bên liên tục bị đặt vào tình thế báo động. Tới phút 58, những nỗ lực đến từ đội tuyển Ai Cập cuối cùng cũng mang về bàn gỡ hòa.

Từ cánh phải, Hany tạt bóng hướng vào vòng cấm địa. Ziko băng lên đánh đầu uy lực, không cho thủ môn New Zealand cơ hội cản phá. Tỉ số là 1-1.

Ai Cập san bằng tỉ số

Sau bàn thua, tuyển New Zealand đẩy cao đội hình với mục tiêu tái lập thế dẫn bàn. Nhưng đội hình dâng cao lại khiến họ phải trả giá.

Phút 68, cơ hội đến với Mohamed Salah khi mà hàng thủ New Zealand để lộ quá nhiều khoảng trống. Huyền thoại của Liverpool với pha dứt điểm chân trái hiểm hóc đã đánh bại thủ môn và giúp Ai Cập nâng tỉ số lên 2-1.

Salah nâng tỉ số lên 2-1

Mohamed Salah sắm vai người hùng của đội tuyển Ai Cập

Tuyển New Zealand nhanh chóng tăng cường hàng công. Chỉ có điều, khi mà những điều chỉnh của đội bóng Châu Đại Dương chưa mang tới hiệu quả, họ đã phải nhận thêm bàn thua. Từ tình huống phạt góc, Salah kiến tạo cho Trezeguet đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Ai Cập.

Khoảng thời gian cuối trận, 2 đội đều có thêm những cơ hội nhưng không bàn thắng nào được ghi thêm. Đội tuyển Ai Cập giành chiến thắng 3-1 chung cuộc và vươn lên dẫn đầu bảng G. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng châu Phi tại VCK World Cup sau 92 năm chờ đợi.

Salah và đồng đội đang nắm giữ lợi thế cực lớn trong cuộc giành tấm vé đi tiếp. Chỉ cần ít nhất 1 điểm trong lượt đấu cuối gặp Iran, tuyển Ai Cập sẽ có mặt tại vòng 1/16 World Cup.

Kết quả: New Zealand 1-3 Ai Cập

Bàn thắng

New Zealand: Finn Surman 15'

Ai Cập: Ziko 58', Salah 68', Trezeguet 82'

Đội hình ra sân

New Zealand: Crocombe, Cacace, Boxall, Surman, Payne, Stamenic, Bell, Just, Singh, McCowatt, Wood

Ai Cập: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh, Lasheen, Attia, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush

Xếp hạng bảng G World Cup 2026 sau 2 lượt trận