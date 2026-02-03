Vắng mặt 1000 ngày, cầu thủ Việt Nam từng thi đấu tại châu Âu vẫn khiến báo Indonesia lo lắng

"Tin xấu cho đối thủ sắp tới của đội tuyển Indonesia: Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu có thể bị trì hoãn", trang Super Ball (Indonesia) giật hàng tít. Trên thực tế, Văn Hậu chỉ mới trở lại thi đấu sau chấn thương. Lần gần nhất anh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam đã cách đây gần 1000 ngày, từ tháng 6/2023. Văn Hậu cũng chưa từng góp mặt ở ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang-sik. Nhưng cái tên "Đoàn Văn Hậu" vẫn mang tới sự lo lắng cho truyền thông Indonesia.

Đoàn Văn Hậu có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB CAHN

Super Ball nhận xét về màn trình diễn của Văn Hậu trong trận đấu CLB CAHN thắng 3-2 trước Ninh Bình: "Màn trình diễn của hậu vệ 26 tuổi rất ấn tượng dù đây mới là trận đấu chính thức thứ ba của anh sau hơn 2 năm chữa trị chấn thương. Phút thứ 32, cú đánh đầu của Văn Hậu đưa bóng chạm tay cầu thủ đối phương và mang về quả penalty. Phút 45+1, đường chuyền từ chân Văn Hậu tạo điều kiện cho Alan ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1".

Truyền thông Indonesia vẫn chưa quên "cái duyên" đặc biệt của Đoàn Văn Hậu khi đối đầu các đại diện Indonesia từ cấp U23 đến ĐTQG. Tổng cộng, hậu vệ người Hưng Yên đã 8 lần chạm trán các đội tuyển đến từ xứ Vạn đảo và đạt thành tích thắng 6, hòa 2.

Không chỉ khóa chặt các mũi tấn công bên phía Indonesia, Văn Hậu còn nhiều lần trực tiếp góp công vào các bàn thắng của tuyển Việt Nam. Trận đấu đáng nhớ nhất là chung kết SEA Games 2019 khi Văn Hậu 2 lần chọc thủng lưới U23 Indonesia, giúp U23 Việt Nam thắng 3-0 và giành tấm HCV lịch sử.

Văn Hậu từng nhiều lần "gieo sầu" cho các đội tuyển Indonesia

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2026 đưa 2 đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào cùng bảng đấu. Viễn cảnh Văn Hậu tái ngộ đội tuyển Indonesia tại giải đấu cấp khu vực hiện ra. Truyền thông Indonesia cho rằng việc Văn Hậu phải rời sân ở trận gặp CLB Ninh Bình vừa rồi là tin xấu cho tuyển Việt Nam và có thể coi là tin tốt cho tuyển Indonesia.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám vào ngày 2/2 đã mang lại tin vui cho Văn Hậu. Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, cựu cầu thủ Heerenveen chỉ bị căng cơ bắp chân phải và tổn thương nhẹ ở phần mềm, vùng gót chân trái nhạy cảm hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Kể từ khi tái xuất, Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng khẳng định tầm quan trọng trong đội hình CLB CAHN. Nếu duy trì được phong độ và tiếp tục cải thiện thể trạng, anh hoàn toàn có thể trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam thời gian tới.