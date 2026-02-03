U23 Việt Nam trước cơ hội tái đấu U23 Trung Quốc: HLV Kim Sang-sik không điền tên Đình Bắc?

Theo trang Ball Thai Stand (Thái Lan), LĐBĐ Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức giải tứ hùng giao hữu dành cho các đội tuyển U23 vào dịp FIFA Days tháng 3 tới. Ngoài chủ nhà U23 Trung Quốc, 3 đội khách mời dự kiến là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và một đội bóng tên tuổi ở châu Á. Thể thức thi đấu là vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Những giải đấu tương tự đã được LĐBĐ Trung Quốc tổ chức nhiều lần suốt thời gian qua. U23 Việt Nam là khách mời khá quen thuộc và có cơ hội so tài với nhiều đối thủ mạnh ở tầm cỡ châu lục. Cũng nhờ các giải đấu giao hữu mà HLV Kim Sang-sik đã xây dựng được bộ khung đội hình để giành hàng loạt những chiến tích như vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và HCĐ U23 châu Á.

U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Trung Quốc ngay tháng 3 tới?

Nếu nhận lời tham dự giải đấu tại Trung Quốc sắp tới, U23 Việt Nam dự kiến sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn trong thành phần lực lượng. Theo kế hoạch hướng tới Asiad 2026 của bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ triệu tập đội hình ở độ tuổi U21 (các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở đi).

Với U23 Việt Nam, chỉ có 5 cầu thủ từng dự giải U23 châu Á 2026 vẫn trong độ tuổi U21 là Lê Phát, Văn Thuận, Công Phương, Cao Văn Bình và Phạm Đình Hải. Những Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên.... sẽ chia tay cấp độ trẻ và hướng đến cấp độ ĐTQG.

Asiad 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ 19/9 đến 4/10. Môn bóng đá nam tại Asiad có quy chế đặc biệt khi ngoài các cầu thủ U23, mỗi đội tuyển còn được bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi.