Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc góp công lớn trong thành tích giành HCĐ của U23 Việt Nam. Chân sút xứ Nghệ ghi 4 bàn thắng, có 2 đường kiến tạo và đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Màn thể hiện xuất sắc giúp Đình Bắc chinh phục giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trong và ngoài nước. Trang Baidu (Trung Quốc) mới đây đã dành những lời khen ngợi cho tiền đạo sinh năm 2004:

“Trước khi giải đấu bắt đầu, tên tuổi của Đình Bắc không phải bật nhất. Nhưng sau một loạt trận đấu, anh đã chứng minh giá trị bằng những bàn thắng và màn trình diễn trên sân.

Đình Bắc không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tiền đạo này đã cho thấy tiềm năng ở nhiều đội tuyển trẻ, và giải U23 châu Á đã đưa tài năng của anh lên tầm cao mới trên khắp châu Á.

Trên sân, Đình Bắc bao quát một khu vực rộng lớn. Không chỉ giới hạn trong vòng cấm địa, anh thường xuyên lùi về tuyến dưới để tham gia tổ chức các đợt tấn công. Khả năng chuyền bóng và dứt điểm giúp cầu thủ này trở thành một mảnh ghép linh hoạt trong hệ thống tấn công.

Đình Bắc giành ngôi Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026

Ngoài khả năng gây nguy hiểm trong các pha bóng sống, Nguyễn Đình Bắc còn sở hữu một vũ khí mà bất kỳ hàng thủ đối phương nào cũng phải dè chừng – những cú sút phạt trực tiếp. Kỹ năng này làm phong phú thêm đáng kể khả năng tấn công của anh và cung cấp cho đội bóng một phương án đáng tin cậy để phá vỡ thế bế tắc. Chính những phẩm chất toàn diện này đã giúp Đình Bắc nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và giành được Chiếc giày vàng”.

Đặc biệt, trang Baidu còn đánh giá CLB Guangxi Hengchen là ứng viên tiềm năng trong việc đưa Đình Bắc sang thi đấu tại giải Trung Quốc:

“Là một tân binh, Guangxi Hengchen đối mặt với thách thức khẳng định vị thế tại giải Hạng Nhất. Việc chiêu mộ những cầu thủ tài năng và có tầm ảnh hưởng là một trong những cách trực tiếp để nâng cao khả năng cạnh tranh của đội bóng. Tiềm năng của Đình Bắc rất hấp dẫn đối với Guangxi Hengchen. Tốc độ, kỹ thuật và tinh thần thi đấu không sợ hãi có thể giúp anh tỏa sáng tại giải Hạng Nhất Trung Quốc. Ngoài ra, Đình Bắc sẽ thu hút thêm các nhà tài trợ cho Guangxi Hengchen”.

Trang Baidu đánh giá CLB Guangxi Hengchen có thể chiêu mộ Đình Bắc

Tuy nhiên, nhận định của Baidu tương đối thiếu hợp lý. Guangxi Hengchen hiện chỉ chơi ở giải Hạng Nhất Trung Quốc (hạng dưới của giải VĐQG Trung Quốc Chinese Super League). Tổng giá trị đội hình của CLB này chỉ là 1,22 triệu euro và không cầu thủ nào được định giá cao hơn 150.000 euro. Trong khi đó, Đình Bắc hiện được định giá lên tới 300.000 euro và thuộc biên chế CLB CAHN với tổng giá trị đội hình là 6,73 triệu euro.

Việc chuyển sang đội thuộc Hạng Nhất Trung Quốc thi đấu là không phù hợp với lộ trình phát triển của Đình Bắc. Từ góc nhìn của giới chuyên môn Việt Nam, nếu duy trì được đà thăng tiến, chân sút xứ Nghệ có thể hướng đến những giải VĐQG của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.