Vàng giả độn vonfram tái xuất, khó phân biệt bằng mắt thường

Tin - ảnh: Thy Thơ |

Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, thị trường lại xuất hiện các sản phẩm vàng có nguồn gốc nước ngoài pha trộn tạp chất


Vàng giả độn vonfram tái xuất: Cách nhận diện và phòng tránh hiệu quả - Ảnh 1.

Người tiêu dùng có thể giao dịch tại các tiệm vàng uy tín, yêu cầu hóa đơn chứng từ rõ ràng để đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm

Ngày 22-12, một chủ tiệm vàng tại TPHCM cho biết gần đây tiệm nhận mua từ khách hàng một sợi dây chuyền vàng nặng hơn 1 lượng. Qua kiểm tra tỉ trọng và thử lửa ban đầu, chủ tiệm đánh giá sản phẩm có hàm lượng vàng gần 99%.

Tuy nhiên, khi bán lại cho tiệm khác, đơn vị này áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm tra chuyên sâu. Kết quả bất ngờ sợi dây chuyền có đến hơn 2 chỉ bị độn tạp chất, hàm lượng vàng thật chỉ hơn 8 chỉ.

Vàng giả độn vonfram tái xuất: Cách nhận diện và phòng tránh hiệu quả - Ảnh 2.

Một số tiệm vàng đưa hình ảnh vàng giả lên mạng xã hội để cảnh báo người tiêu dùng. Ảnh mạng xã hội

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Hàn Thị Bình, chủ tiệm vàng Kim Phát I (phường Gò Vấp, TPHCM), cho biết hiện tượng sản phẩm nữ trang vàng sản xuất từ nước ngoài pha trộn vonfram tái xuất trong thời gian gần đây. Vonfram là một kim loại có tỉ trọng gần tương đương vàng, khiến phương pháp kiểm tra tỉ trọng hoặc thử lửa thông thường khó phát hiện tạp chất.

Theo bà Bình, để xác định chính xác, nhân viên kỹ thuật tại tiệm thường cắt mổ nhiều điểm trên sản phẩm, nấu chảy thành cục rồi đưa vào máy quang phổ phân tích. Nếu có vonfram, máy sẽ hiển thị rõ hàm lượng kim loại này.

"Người dân cần đặc biệt cẩn trọng, tránh mua bán các sản phẩm vàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt từ nước ngoài, vì khó kiểm soát chất lượng thực sự" - bà Bình khuyến cáo.

Thực tế, chiêu thức pha vonfram vào vàng không mới. Từ những năm 2011-2015, thị trường Việt Nam từng ghi nhận nhiều trường hợp vàng giả độn vonfram nhập lậu qua đường xách tay, chủ yếu từ Trung Quốc.

Giới kinh doanh vàng cảnh báo thủ đoạn này quay trở lại khi giá vàng thế giới và trong nước liên tục lập đỉnh, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Người tiêu dùng chỉ giao dịch sản phẩm vàng tại các tiệm vàng uy tín, yêu cầu hóa đơn chứng từ rõ ràng và ưu tiên kiểm tra bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ để đảm bảo an toàn.

