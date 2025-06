Vạn vật đều thua khi mỹ nam này mặc vest, tuyệt đối tổng tài không bút mực nào tả nổi

Mercy for None (Không Dung Thứ) đang là tựa phim Hàn Quốc gây sốt toàn cầu. Bên cạnh nam chính So Ji Sub thì còn một mỹ nam cũng được quan tâm không kém trong phim. Người được nhắc tới ở đây là Lee Joon Hyuk - người khiến khán giả không thể rời mắt mỗi lần xuất hiện dù chỉ trong vài phân cảnh ngắn ngủi.

Tái xuất ấn tượng, chiếm spotlight dù chỉ là nhân vật phụ

Trong Mercy for None, Lee Joon Hyuk vào vai Nam Gi Seok, em trai của nhân vật chính Nam Gi Jun (So Ji Sub). Gi Seok không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà còn toát lên khí chất vừa bí ẩn vừa sắc lạnh. Dù thời lượng xuất hiện ngắn, nhưng nhân vật này là mấu chốt khởi đầu cho cơn bão trả thù đẫm máu sau này của Gi Jun. Khi Gi Seok bị con trai chủ tịch giết hại, Gi Jun đã phát điên vì đau khổ, một lần nữa dấn thân vào con đường bạo lực để báo thù, mở ra chuỗi kịch tính chính của bộ phim.

Điều khiến khán giả ấn tượng mạnh mẽ không chỉ là vai trò của nhân vật, mà còn là khí chất và phong thái mà Lee Joon Hyuk thể hiện. Anh được nhận xét là bước ra từ webtoon, khi tạo hình, biểu cảm và thần thái gần như trùng khớp tuyệt đối với nguyên tác truyện tranh. Từng ánh nhìn, từng động tác nhỏ đều được anh xử lý tinh tế, thể hiện được chiều sâu tâm lý dù không có quá nhiều thoại. Chính sự đầu tư này giúp Lee Joon Hyuk một lần nữa ghi điểm mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Lee Joon Hyuk như xé truyện bước ra

Điều đặc biệt ở Lee Joon Hyuk chính là khí chất sang trọng, điềm đạm nhưng sắc lạnh, đặc biệt nổi bật mỗi khi anh khoác lên mình bộ vest chỉnh tề. Từ lâu, khán giả đã quen với hình ảnh một Lee Joon Hyuk lịch lãm, lạnh lùng nhưng cực kỳ cuốn hút, hình mẫu "tổng tài" lý tưởng mà bao người ao ước.

Sự nghiệp thăng hoa, diễn xuất vững vàng qua thời gian

Lee Joon Hyuk tuy mới thực sự bùng nổ một vài năm gần đây nhưng thực tế, anh đã theo nghề khá lâu và có khả năng giữ vững phong độ diễn xuất ổn định qua từng năm, dù không ồn ào hay chạy theo hào nhoáng truyền thông. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007, Lee Joon Hyuk từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh, để lại dấu ấn đặc biệt nhờ lối diễn nội tâm, tinh tế và khả năng hóa thân linh hoạt.

Khán giả yêu phim Hàn có lẽ sẽ còn nhớ đến anh nhiều nhất qua vai công tố viên Seo Dong Jae trong loạt phim đình đám Stranger (Khu Rừng Bí Mật). Nhân vật này không phải là hình mẫu chính diện hoàn toàn, thậm chí có phần mờ ám, thực dụng. Tuy nhiên, chính cách thể hiện đầy chiều sâu và sắc sảo của Lee Joon Hyuk đã khiến Dong Jae trở thành một trong những nhân vật phụ được yêu thích nhất, đến mức được biên kịch đưa trở lại ở phần 2 với vai trò nổi bật hơn. Vai diễn này cũng chứng minh khả năng "cân" những nhân vật phức tạp, nhiều lớp tâm lý của anh.

Không chỉ gói gọn trong các vai công chức hoặc hình mẫu trí thức, Lee Joon Hyuk còn cho thấy sự đa dạng của mình qua các vai diễn trong City Hunter (2011), Are You Human Too? (2018) và đặc biệt là 365: Repeat the Year (2020) - một bộ phim kịch tính với yếu tố du hành thời gian. Trong tất cả những tác phẩm này, từ ánh mắt đến cử chỉ, Lee Joon Hyuk đều khắc họa rất rõ những giằng xé nội tâm mà nhân vật phải đối mặt.

Năm 2025, Lee Joon Hyuk tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi vào vai nam chính trong Chàng Thư Ký Hoàn Hảo Của Tôi, một bộ phim thuộc thể loại hài, lãng mạn. Trái ngược với những hình tượng lạnh lùng trước đây, nhân vật của anh trong phim là một chàng thư ký tận tụy, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Điều đặc biệt là xuyên suốt bộ phim, anh gần như chỉ diện vest và mỗi lần xuất hiện đều khiến trái tim khán giả nữ rụng rời.

Muốn thấy Lee Joon Hyuk mặc vest thì nhất định phải xem Chàng Thư Ký Hoàn Hảo Của Tôi

Có thể nói, điều làm nên thành công bền bỉ của Lee Joon Hyuk chính là sự chỉn chu trong việc lựa chọn kịch bản và khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật một cách xuất sắc. Dù không thuộc hàng sao hạng A được truyền thông săn đón từng ngày, anh vẫn là cái tên được các đạo diễn và biên kịch đánh giá cao. Nhân vật của Lee Joon Hyuk luôn có chiều sâu, luôn để lại dư âm sau mỗi phân đoạn. Và giờ đây, với Mercy for None, dù chỉ góp mặt trong vài phân cảnh ngắn, anh vẫn khiến khán giả không ngừng nhắc tên.