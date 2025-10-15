Vân Trang: "Cảnh nóng này có an toàn cho gia đình tôi hay không thì tôi chưa biết"

"Đạo diễn Trương Dũng nói nhỏ với tôi là phim có cảnh nóng. Sau đó tôi đọc kịch bản thì nóng thật. Kịch bản lột tả trần trụi. Tôi đọc mà bị rén luôn", Vân Trang chia sẻ.

Chiều ngày 14/10, tại TPHCM đoàn phim "Nhà ma xó" đã có buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu dự án. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên tham gia phim như: Quang Tuấn, Vân Trang, nghệ sĩ Thanh Hằng, Lâm Thanh Nhã, đạo diễn Trương Dũng…

Theo tiết lộ của đoàn phim thì Vân Trang sẽ có cảnh nóng nhất từ trước tới nay. Tại buổi showcase, khi được hỏi, ông xã có biết Vân Trang đóng cảnh nóng không và liệu nó có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của mình, nữ diễn viên chia sẻ:

Dàn diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim "Nhà ma xos".

"Tôi hoàn toàn chưa nói với chồng là phim này có cảnh nóng. Tôi chỉ nói là đi đóng phim và người đóng chồng tôi trong phim là anh Huỳnh Đông. Khi tôi nói vậy thì chồng không hỏi là phim quay ở đâu, đi quay chừng nào về, không hỏi gì hết vì rất yên tâm. Nhưng mọi người thấy đấy, cảnh nóng trong phim đâu phải anh Huỳnh Đông làm, là người khác".

Vân Trang cũng chia sẻ thêm rằng cô được đạo diễn báo trước có cảnh nóng nhưng chưa biết sẽ thế nào. Cho tới khi đọc kịch bản, nữ diễn viên mới "tá hỏa" vì quá nóng.

Vân Trang nói: "Anh Trương Dũng (đạo diễn) nói nhỏ với tôi là phim có cảnh nóng. Sau đó tôi đọc kịch bản thì nóng thật. Kịch bản lột tả trần trụi. Tôi đọc mà bị rén luôn.

Tôi hỏi anh Dũng: "Anh Dũng ơi, như này thì sao em làm? Em không sợ vì cảnh nóng phù hợp nhưng anh nghĩ đi, em đẻ 4 đứa rồi, em mới đẻ xong mới 6,7 tháng. Người ta coi cảnh nóng của em rồi bỏ về hết thì sao? Em chỉ sợ ảnh hưởng phim thôi". Ai mà muốn nhìn 1 bà mẹ 4 con đóng cảnh nóng đâu. Mặc quần áo vậy thôi chứ bỏ ra cũng ghê lắm.

Từ phải qua: Đạo diễn Trương Dũng, Vân Trang, Quang Tuấn, nghệ sĩ Thanh Hằng, Lâm Thanh Nhã tại họp báo.

Tôi không sợ gì hết vì cảnh nóng đó rất phù hợp và cần phải có trong phim. Xưa giờ, phim mà có cảnh nóng không phù hợp là chắc chắn tôi không nhận. Còn phim này nếu không có cảnh nóng thì không ra nên buộc lòng mình phải làm. Mình ký hợp đồng rồi nên chỉ biết cầu cứu đạo diễn.

Anh Dũng bảo, em yên tâm, anh sẽ có cách. Tôi làm rất nhiều phim với anh Dũng rồi, tôi biết anh bảo vệ diễn viên tuyệt đối.

Phim truyền hình gần nhất tôi hợp tác với anh Dũng là "Canh bạc tình yêu". Tôi đóng với anh Lương Thế Thành. Trong phim có cảnh 2 anh em hôn nhau lãng mạn. Tôi chuẩn bị đóng cảnh hôn Lương Thế Thành rồi thì anh Dũng bảo "không cần đâu, 2 đứa có gia đình rồi". Mình muốn hôn mà đạo diễn không cho, tôi bị chưng hửng luôn.

Tôi kể vậy, ý muốn nói rằng, tôi tin tưởng đạo diễn. Anh Dũng sẽ bảo vệ diễn viên rất kỹ nên thật lòng là tôi không lo. Chỉ là chưa nói với chồng là phim có cảnh nóng thôi. Để chồng ra rạp coi, phản ứng thế nào thì tôi sẽ thông báo. Cảnh nóng này có an toàn cho gia đình tôi hay không thì tôi chưa biết".

Vân Trang trả lời báo chí.

Trước "Nhà ma xó", Vân Trang đã bỏ túi hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ trong: Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chuyện ma gần nhà, Dân chơi không sợ con rơi …

Nữ diễn viên từng đoạt giải Mai vàng Nữ diễn viên phim truyền hình với vai diễn trong Lối sống sai lầm , giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 18 với vai diễn trong Scandal: Bí mật thảm đỏ ... cùng nhiều giải thưởng khác. Cô cũng là giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử LHP Việt Nam khi tham gia vai trò này vào năm 2015.