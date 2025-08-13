Văn Toàn lên bàn mổ vì chấn thương nan giải từ AFF Cup, nghỉ hết lượt đi V.League

CLB Nam Định vừa nhận tin dữ khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương sụn chêm đầu gối. Đây là tổn thương mà Văn Toàn dính phải từ AFF Cup 2024. Dù ban đầu được đánh giá không nghiêm trọng, nhưng việc chấn thương tái phát trong thời gian qua đã buộc anh phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm.

Văn Toàn dính chấn thương ở trận gặp Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2024 và phải nghỉ hết giải.

Sáng ngày 13/8, Văn Toàn đã thực hiện ca phẫu thuật tại TP.HCM, kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Theo đánh giá của đội ngũ y tế, tiền đạo này cần khoảng 5-6 tháng để trở lại. Tuy nhiên thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào quá trình tập luyện phục hồi, bởi việc phẫu thuật mới chỉ là bước đầu để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Với thời gian hồi phục dự kiến, Văn Toàn sẽ vắng mặt ở toàn bộ lượt đi V.League 2025/26. Anh cũng không thể góp mặt cùng tuyển Việt Nam ở các cuộc chạm trán Lào và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 cuối năm nay. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Văn Toàn có thể trở lại ở trận tái đấu Malaysia vào tháng 3/2026.

Văn Toàn khởi đầu tốt tại CLB Nam Định nhưng thời gian quan thường xuyên vắng mặt vì chấn thương.

Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1996 tại Hải Dương, là một trong những tiền đạo hàng đầu bóng đá Việt Nam. Anh nổi lên từ lò đào tạo HAGL, sớm được lên ĐTQG khi mới 20 tuổi và sau đó dần trở thành trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo.

Sau nhiều năm gắn bó với HAGL, Văn Toàn chuyển sang CLB Nam Định từ mùa 2023/24, nơi anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công và cùng đội bóng này vô địch V.League hai mùa gần nhất.

Với việc thiếu vắng Văn Toàn trong thời gian dài, nhiều khả năng đội chủ sân Thiên Trường sẽ chiêu mộ thêm một ngoại binh để thế chỗ nơi hành lang cánh, cùng đội bóng chinh chiến tại Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á.



