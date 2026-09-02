Văn Thanh và Trần Bích Hạnh xây nhà mới

Nàng WAG Trần Bích Hạnh hé lộ căn nhà đang xây dựng sau khi cưới cầu thủ Văn Thanh.

Sau thời gian dài kín tiếng, hậu vệ tuyển quốc gia Vũ Văn Thanh và hot girl fitness Trần Bích Hạnh đã chính thức về chung một nhà bằng chuỗi lễ cưới hoành tráng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp của cả hai.

Hành trình ngọt ngào và đám cưới đong đầy cảm xúc

Chuyện tình giữa nam cầu thủ CLB Công an Hà Nội và nữ gymer sinh năm 1993 bắt đầu thu hút dư luận từ giữa năm 2023. Tuy nhiên, phải đến tháng 4/2025, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ. Bằng sự gắn kết bền chặt, tháng 4/2026, Văn Thanh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển dành cho bạn gái.

Chuỗi sự kiện cưới diễn ra rộn ràng trong mùa hè năm 2026. Sau lễ tiệc tại Ninh Bình và lễ rước dâu bằng dàn siêu xe gây sốt tại Hải Dương vào giữa tháng 5, cặp đôi đã khép lại hành trình bằng tiệc cưới sang trọng tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội vào tối 20/06. Lễ cưới quy tụ đông đảo gương mặt nổi tiếng của bóng đá Việt Nam và giới giải trí.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm tiệc là khi Bích Hạnh lần đầu tiên công khai con gái riêng trước quan khách. Trên sân khấu, Văn Thanh chủ động dắt tay bé gái và trao những lời hứa đầy ấm áp về trách nhiệm và sự yêu thương dành cho hai mẹ con. Hành động này của anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp lẫn cộng đồng mạng, minh chứng cho tình cảm chín chắn và sâu sắc.

Văn Thanh và Bích Hạnh cưới đầu năm 2026 (Ảnh: FBNV)

An cư tại Hà Nội và khối tài sản tích lũy đáng ngưỡng mộ

Sau khi kết hôn, cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng tổ ấm. Mới đây, cặp đôi thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc trực tiếp giám sát thi công căn hộ mới tại Hà Nội. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với điểm nhấn cửa vòm mềm mại, tông màu trắng - kem chủ đạo, đánh dấu bước đầu ổn định cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống thường nhật của cặp đôi cũng rất hòa hợp khi Văn Thanh thoải mái chia sẻ việc bàn giao tài chính cho vợ quản xuyến, còn Bích Hạnh luôn thu xếp thời gian xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng thi đấu.

Bích Hạnh hé lộ căn nhà đang xây dựng (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại HAGL, CLB CAHN và Đội tuyển Quốc gia, Vũ Văn Thanh tích lũy được khối tài sản đáng kể bao gồm căn hộ thông tầng (Duplex) trị giá khoảng 10 tỷ đồng tại TP.HCM, xế sang Porsche Macan S trị giá 4–5 tỷ đồng, cùng bộ sưu tập đồng hồ Rolex và đồ hiệu xa xỉ.

Trong khi đó, Trần Bích Hạnh cũng là một tay kinh doanh mát tay. Bên cạnh vai trò một gymer nổi tiếng, cô còn làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, nhiều lần khoe mức thu nhập hàng tháng ấn tượng, sở hữu căn hộ cao cấp riêng và bộ sưu tập hai xế hộp đắt giá. Sự đồng điệu về cả tình cảm lẫn nền tảng tài chính vững chắc giúp cuộc sống hậu hôn nhân của Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh ngày càng hạnh phúc, đủ đầy.