Văn Thanh mua xe tiền tỷ cho vợ tiện đi học

Sau chuỗi lễ cưới hoành tráng vào mùa hè năm 2026, hậu vệ Vũ Văn Thanh và hot girl fitness Trần Bích Hạnh đã chính thức bắt tay vào việc xây dựng tổ ấm chung tại Hà Nội. Mới đây, cặp đôi thu hút sự chú ý khi chia sẻ niềm vui sắm chiếc ô tô mới. Theo Bích Hạnh, do chiếc xe cũ của hai vợ chồng đã cũ nên Văn Thanh mua xe để cô và con gái đi lại thuận tiện hơn.
Trước đó, không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thi đấu thăng hoa, Văn Thanh và Bích Hạnh còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước độ giàu có và sự cưng chiều dành cho nửa kia. Bích Hạnh từng khoe hình ảnh "xe đôi" sang trọng đến từ thương hiệu Porsche đỗ cạnh nhau trong hầm xe đã thu hút sự quan tâm lớn. Vũ Văn Thanh sở hữu chiếc Porsche Macan S trị giá hơn 4 tỷ đồng mua từ năm 2023. Trong khi đó, Bích Hạnh cũng nắm giữ một chiếc Porsche đắt giá được cô đặt hàng từ năm 2022 và thường xuyên thay đổi màu sơn theo sở thích cá nhân. Tổng giá trị của cặp xế hộp này ước tính lên tới cả chục tỷ đồng. Đến năm 2026, sau khi về chung 1 nhà, cặp đôi lại sở hữu thêm 1 chiếc xe rộng rãi hơn.
Hiện tại, vợ chồng Văn Thanh cũng đang trong quá trình hoàn thiện căn nhà mặt đất ở Hà Nội. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng - kem chủ đạo, kết hợp cùng chi tiết cửa vòm mềm mại, hứa hẹn trở thành không gian sống tiện nghi và ấm cúng cho cả gia đình.
Vướng tin đồn hẹn hò từ giữa năm 2023, cả hai chọn cách sống kín tiếng trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025. Đến tháng 4/2026, Văn Thanh gây bất ngờ với màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển dành cho bạn gái. Chuỗi sự kiện thành hôn của cặp đôi sau đó được tổ chức rộn ràng từ Ninh Bình, Hải Phòng cho đến tiệc cưới quy tụ dàn sao bóng đá và giải trí tại Hà Nội vào ngày 20/06/2026. Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất trong đêm tiệc là khi Văn Thanh chủ động dắt tay và dành những lời hứa yêu thương cho con gái riêng của Bích Hạnh khi cô lần đầu công khai bé trước quan khách.
Bước vào cuộc sống hậu hôn nhân, cặp đôi cho thấy sự hòa hợp từ sinh hoạt đến quản lý gia đình. Cầu thủ sinh năm 1996 thoải mái giao toàn bộ tài chính cho vợ quản xuyến, trong khi Bích Hạnh luôn sắp xếp thời gian có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng thi đấu. Bên cạnh tình cảm bền chặt, cả hai còn sở hữu nền tảng tài chính vững chắc nhờ tích lũy qua nhiều năm sự nghiệp: Văn Thanh nắm giữ khối tài sản gồm căn hộ Duplex trị giá khoảng 10 tỷ đồng tại TP.HCM cùng xế sang Porsche Macan S, còn Bích Hạnh cũng là một tay kinh doanh mát tay trong lĩnh vực thẩm mỹ khi sở hữu căn hộ cao cấp và hai xe hơi riêng. Ngoài ra cô cũng đang đi học y tại Hải Phòng để nâng cao kiến thức.