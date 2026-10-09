Văn Thanh mua xe tiền tỷ cho vợ tiện đi học

Cách Văn Thanh yêu chiều vợ.

Sau chuỗi lễ cưới hoành tráng vào mùa hè năm 2026, hậu vệ Vũ Văn Thanh và hot girl fitness Trần Bích Hạnh đã chính thức bắt tay vào việc xây dựng tổ ấm chung tại Hà Nội. Mới đây, cặp đôi thu hút sự chú ý khi chia sẻ niềm vui sắm chiếc ô tô mới. Theo Bích Hạnh, do chiếc xe cũ của hai vợ chồng đã cũ nên Văn Thanh mua xe để cô và con gái đi lại thuận tiện hơn.

Trước đó, không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thi đấu thăng hoa, Văn Thanh và Bích Hạnh còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước độ giàu có và sự cưng chiều dành cho nửa kia. Bích Hạnh từng khoe hình ảnh "xe đôi" sang trọng đến từ thương hiệu Porsche đỗ cạnh nhau trong hầm xe đã thu hút sự quan tâm lớn. Vũ Văn Thanh sở hữu chiếc Porsche Macan S trị giá hơn 4 tỷ đồng mua từ năm 2023. Trong khi đó, Bích Hạnh cũng nắm giữ một chiếc Porsche đắt giá được cô đặt hàng từ năm 2022 và thường xuyên thay đổi màu sơn theo sở thích cá nhân. Tổng giá trị của cặp xế hộp này ước tính lên tới cả chục tỷ đồng. Đến năm 2026, sau khi về chung 1 nhà, cặp đôi lại sở hữu thêm 1 chiếc xe rộng rãi hơn.

Chiếc xe Văn Thanh và vợ mới mua (Ảnh: TTNV)

Hiện tại, vợ chồng Văn Thanh cũng đang trong quá trình hoàn thiện căn nhà mặt đất ở Hà Nội. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng - kem chủ đạo, kết hợp cùng chi tiết cửa vòm mềm mại, hứa hẹn trở thành không gian sống tiện nghi và ấm cúng cho cả gia đình.