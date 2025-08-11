Văn Thanh chốt bến đỗ theo cách bất ngờ, thương vụ gia nhập "đội bóng trăm tỷ" đổ bể

Cách đây ít lâu, xuất hiện tin đồn Vũ Văn Thanh sẽ đến khoác áo CLB Ninh Bình theo dạng cho mượn tại V.League 2025/26. Ngay lập tức, điều này khiến dư luận xôn xao bởi hậu vệ này vừa mới gia hạn 3 năm với CLB CAHN.

Tuy nhiên những diễn biến sau đó cho thấy tin đồn trên đã không trở thành hiện thực. Văn Thanh thời gian qua vẫn tiếp tục tập luyện cùng CLB CAHN. Vào tối qua (10/8), anh không thi đấu nhưng cũng xuống sân ăn mừng cùng các đồng đội sau khi giành Siêu cúp Quốc gia (thắng CLB Nam Định 3-2).

Và theo tìm hiểu của chúng tôi, Văn Thanh sẽ tiếp tục khoác áo CLB CAHN ở mùa giải tới. Đây là phương án được ban lãnh đạo đội bóng chốt lại sau khi tính toán kỹ lưỡng.

Văn Thanh tặng huy chương Siêu cúp Quốc gia cho bạn gái. (Ảnh: FBNV)

Trên thực tế, tương lai của Vũ Văn Thanh là chủ đề gây xôn xao trong vài tháng qua. Cuối mùa giải 2024/25, xuất hiện thông tin cầu thủ 29 tuổi được CLB Thể Công liên hệ. Tuy nhiên sau nhiều đồn đoán, cuối cùng hậu vệ này đã chọn gia hạn với CLB CAHN.

Sau đó ít lâu lại lan truyền thông tin Văn Thanh được cho mượn tới Ninh Bình, CLB được ví von là "đội bóng trăm tỷ" với hàng loạt bản hợp đồng đình đám. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Văn Thanh cuối cùng vẫn ở lại CLB CAHN sau nhiều đồn đoán.

Về phía Văn Thanh, sau chức vô địch AFF Cup 2024 cùng tuyển Việt Nam, hậu vệ người Hải Dương vẫn duy trì phong độ ổn định. Bản lĩnh thi đấu của cầu thủ này cũng là điều không cần phải bàn cãi.

Anh từng vô địch V.League ngay trong mùa đầu tiên khoác áo CLB CAHN năm 2023, ghi 33 bàn sau 217 trận tại V.League trong 10 năm qua – một thành tích đáng nể với một hậu vệ biên.