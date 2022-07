Văn Quyết: 'Hà Nội FC hiểu đối thủ vì có chuyên gia phân tích'

Văn Quyết (giữa) cùng Hà Nội FC đối đầu thử thách khó khăn mang tên Sông Lam Nghệ An vào 19h15 ngày 31-7 tại sân Hàng Đẫy thuộc vòng 10 V-League 2022 - Ảnh: HỮU TẤN

Đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC nói: "Tôi chỉ mong anh em tập trung và đá hết khả năng trên sân nhà. Chúng tôi mới đá trận thứ 9 và chặng đường phía trước còn rất dài.

Trận ngày mai khả năng được đá dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả Hà Nội và Nghệ An khiến tôi rất vui. Bóng đá càng đông khán giả thì cầu thủ mới có động lực. Tôi tin trận này sẽ diễn ra fair-play, kịch tính và hấp dẫn".

Nói về đối thủ Sông Lam Nghệ An, Văn Quyết chia sẻ: "Hà Nội FC hiểu đối thủ vì có chuyên gia phân tích thời gian qua. Thế nhưng, bóng đá khó nói trước. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những gì nghiên cứu được, còn muốn khoan thủng hàng thủ đối phương thì phải chờ diễn biến ngày mai".

Khi được hỏi cá nhân nào của Sông Lam Nghệ An khiến Văn Quyết lo ngại nhất, tiền đạo 31 tuổi hài hước: "Thủ môn Văn Hoàng là người tôi e ngại nhất vì vừa đẹp trai, vừa bắt hay".

Đội trưởng Quế Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An thì khẳng định Hà Nội FC là tập thể mạnh khi sở hữu nhiều tuyển thủ đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam.

"Hà Nội FC có nhiều ngôi sao trải đều cả ba tuyến. Trước đây, chúng tôi để tâm Quang Hải nhưng giờ cậu ấy đi Pháp. Tuy nhiên, Hà Nội FC còn nhiều ngôi sao khác, ngoại binh cũng thể hiện tốt ở trận trước gặp Hà Tĩnh.

Sông Lam Nghệ An cần đề phòng hàng công Hà Nội FC, Tuấn Hải thường di chuyển vòng ra sau hàng thủ, xâm nhập vòng cấm nên cũng cần đề phòng. Ngoài ra, Văn Quyết và Hùng Dũng là những nhân tố đặc biệt", Quế Ngọc Hải cảnh báo các đồng đội.

Về nhân sự, Sông Lam Nghệ An thiếu trung vệ Hoàng Văn Khánh. Anh thi đấu trận Sông Lam Nghệ An thắng Hải Phòng 3-0 vòng trước nhưng phải nghỉ trận này do bị phù nề đầu gối, dự kiến một đến hai vòng nữa mới trở lại. Trong khi đó, Hà Nội FC vắng Thái Quý bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Ngoài ra, cả hai đội cũng chỉ có hai ngoại binh đủ chất lượng có thể thi đấu.

Bên cạnh đó, Hà Nội FC cũng thiếu vắng HLV trưởng Chun Jae Ho, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh và trưởng bộ phận y tế Kwon Hyuck Jun vì nhiễm COVID-19.

"HLV Chun Jae Ho đã chuẩn bị mọi thứ từ đầu tuần nên khi ông ấy bị bệnh thì đội không bị ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi đang đi đúng hướng dù thiếu vắng Quang Hải. Kết quả các trận gần đây là minh chứng.

Hà Nội FC luôn tự tin vào chiều sâu lực lượng. Nếu có ai bị treo giò, chấn thương thì vẫn có phương án thay thế. Đó không chỉ là chiều sâu mà còn có tính kế thừa trong đội", trợ lý Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ.

HLV Huy Hoàng thì đánh giá: "Hà Nội FC còn các trợ lý tốt nên việc vắng HLV trưởng không có ảnh hưởng gì cả. Đội hình xuất phát 11 cầu thủ của họ luôn đáng gờm".