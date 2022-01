Đất nước Việt Nam và toàn thế giới đã bước sang những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới - năm 2022. Sau 1 năm trải dài với những biến động không ngừng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, bước sang năm mới, người dân khắp toàn cầu đang cùng hy vọng về một tương lai tươi sáng và an yên.



Cũng ngay trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, tối 31/12/2021, chương trình đặc biệt mang tên Trạm Kế Tiếp xuất phát từ WOW Vietnam Travel Week 2022 với sự hợp tác của WOWmedia đã phát sóng trên kênh VTV2.

Đây là nơi để các nghệ sĩ cùng ngồi lại, giao lưu với khán giả về những câu chuyện đẹp đã qua và cùng nhau hy vọng về hành trình trở lại đầy mạnh mẽ của ngành du lịch hậu Covid-19 vào năm 2022.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ khách mời trong chương trình như Văn Mai Hương, Kimmese, Oplus, Đông Hùng cũng đã mang tới hàng loạt màn trình diễn ấn tượng trong thời khắc vô cùng đặc biệt.

Đông Hùng - Vlogger Chan La Cà mở màn Trạm Kế Tiếp

Đông Hùng không phải là ca sĩ qua xa lạ với khán giả nhưng việc anh chàng travel vlogger Chan La Cà đứng trên sân khấu biểu diễn lại gây nhiều điều thú vị. Ca khúc Niềm Vui Của Em từng được Chan La Cà thực hiện MV và thu hút tới hơn 3 triệu view.

Chính vì vậy sự kết hợp giữa anh và nam ca sĩ Đông Hùng đã tạo được sự quan tâm nhất định. Với những câu hát vô cùng quen thuộc với khán giả và các em thiếu nhi - "Khi ông mặt trời thức dậy. Mẹ lên rẫy em đến trường. Cùng đàn chim hòa vang tiếng hát", Đông Hùng - Chan La Cà đã mở ra không gian âm nhạc tươi sáng, màu sắc và cũng đong đầy chất thơ.

Đông Hùng có màn song ca lần đầu tiên với vlogger Chan La Cà

Anh chàng travel blogger gây bất ngờ với phần trình diễn trên sân khấu

Cả hai có màn kết hợp thú vị mở đầu chương trình Trạm Kế Tiếp

Vắng Đen Vâu, Kimmese vẫn "quẩy" tung sân khấu với bản hit Trạm Dừng Chân

Trạm Dừng Chân là sản phẩm âm nhạc từng được Kimmese kết hợp cùng Đen Vâu và ra mắt vào năm 2018. Ca khúc sau khi lên sóng đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả khi đây là dự án kết hợp của hai rapper sở hữu lượt fan lớn.

Trên sân khấu chương trình Trạm Kế Tiếp, dù không có sự xuất hiện của Đen Vâu nhưng Kimmese vẫn khuấy động chương trình và "quẩy hết nút" với giai điệu của ca khúc. Với chất giọng nội lực, Kimmese đã có tràng "bắn" rap liên thanh và không quên trưng trổ những nốt cao chót vót. Sự xuất hiện của Kimmese có thể nói chính là điểm nhấn không thể thiếu của chương trình.

Kimmese tái hiện bản hit Trạm Dừng Chân trên sân khấu Trạm Kế Tiếp

Vắng Đen Vâu, nữ rapper vẫn một mình "cân" được toàn bộ và khuấy đảo không khí đêm nhạc

Văn Mai Hương trình diễn ca khúc mới toanh ngay trong đêm nhạc countdown của Trạm Kế Tiếp

Sau ca khúc Let’s Talk About Love được Văn Mai Hương phát hành không lâu, nữ ca sĩ đã bất ngờ dành tặng khán giả ca khúc mới toanh mang tên Take Me To The Sun. Đây là ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Huy Tuấn và cũng nằm trong dự án âm nhạc mới trong năm 2022.

Văn Mai Hương là một trong số những khách mời đặc biệt tại Trạm Kế Tiếp

Giống như Let’s Talk About Love, Take Me To The Sun là sản phẩm có giai điệu vui tươi, mang thông điệp tích cực và lan truyền năng lượng lạc quan cho người nghe. Chất giọng của Văn Mai Hương khiến người nghe phải mơ màng và thơ mộng trong cảm xúc bài hát.

Sau tiết mục hát live này, người hâm mộ cũng đang rất "hóng" một phiên bản Take Me To The Sun hoàn chỉnh để được thưởng thức tiếng hát của Văn Mai Hương.

Nữ ca sĩ lần đầu trình diễn ca khúc Take Me To The Sun

Tiếng hát của Văn Mai Hương chạm đến cảm xúc người xem

Oplus khép lại chương trình bằng sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt

Sau những phần trình diễn của Đông Hùng, Chan La Cà, Kimmese, Văn Mai Hương thì Oplus chính là các chàng trai giữ vai trò nghệ sĩ khách mời khép lại chương trình. Bay Đi Trong Ban Mai là một ca khúc được Oplus ra mắt cách đây không lâu và cũng đánh dấu lần đầu tiên nhóm tự "nhúng tay" thực hiện toàn bộ sản phẩm.

Oplus trình diễn ca khúc mới nhất - Bay Đi Trong Ban Mai

Là nhóm nhạc được xem là "chuẩn chỉnh" về mặt phong cách, thần thái, âm nhạc, Oplus đã mang đến cho khán giả phần trình diễn đặc sắc khi khoe toàn bộ những thanh âm bè phối điêu luyện và vô cùng hoà quyện.

Ca khúc mang tựa đề Bay Đi Trong Ban Mai của Oplus khép lại hành trình Trạm Kế Tiếp nhưng lại mở ra những hy vọng mới về "chuyến tàu" hành trình của năm 2022 - nơi tất cả sẽ cùng nhau đồng hành, trải nghiệm và tái khởi động lại nhịp sống trong năm mới.

Ca khúc cũng như thắp lên nguồn hy vọng mới về một tương lai tươi sáng của năm 2022

Oplus là những nghệ sĩ khép lại chương trình Trạm Kế Tiếp

MC Phí Linh và các khách mời trong chương trình

Ảnh: Tổng hợp