Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương mở màn Soul Of The Forest mùa 2

Chuỗi chương trình Soul Of The Forest - Giai điệu của rừng thông ra mắt lần đầu vào năm 2022 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới yêu nhạc. Chuỗi chương trình đã thực hiện được 22 đêm nhạc với sự tham gia của hơn 40 giọng ca nội lực hàng đầu Việt Nam.

Không gian âm nhạc của Soul Of The Forest.

Tiếp nối thành công của mùa đầu, tới đây Soul Of The Forest sẽ trở lại mùa 2 với nhiều sự đổi mới, sáng tạo hơn trước. Theo đại diện ekip sản xuất chia sẻ, Soul Of The Forest mùa 2 không chỉ là một show nhạc đơn thuần mà sẽ là một chuỗi trải nghiệm đa tầng cảm xúc: Thư giãn giữa thiên nhiên, trải nghiệm và tận hưởng nghệ thuật đích thực của âm nhạc cùng cảnh quan diệu kỳ.

"Hiện có rất nhiều địa điểm tổ chức show ca nhạc trong nhà, ngoài trời, tôi hiểu nhu cầu nghe nhạc của khán giả ngày càng cao hơn và cần thiết có những bản phối mới mang đến cho khán giả để có đêm nhạc chất lượng.

Trong hai đêm nhạc Soul of the Forest đầu tiên của mùa 2, tôi đã có ý tưởng phối mới những ca khúc mang đến sự trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Hy vọng chương trình nhận được sự ủng hộ của khán giả và sẽ là một đêm nhạc bùng cháy, cảm xúc", giám đốc âm nhạc Bình Văn chia sẻ.



Bùi Lan Hương và Văn Mai Hương mở màn chuỗi chương trình Soul Of The Forest.

Chuỗi chương trình Soul Of The Forest vẫn sẽ diễn ra tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc. Hai giọng ca đầu tiên sẽ góp mặt tại chương trình vào ngày 7/9 là Văn Mai Hương và Bùi Lan Hương. Chất giọng đặc biệt không thể nhầm lẫn của Văn Mai Hương kết hợp cùng âm sắc ma mị của Bùi Lan Hương hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm mở màn ấn tượng tại Soul Of The Forest.

Ngay sau đó sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ Hương Tràm - Tăng Phúc trong đêm nhạc thứ 2 diễn ra vào ngày 28/9.