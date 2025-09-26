HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

‘Vạn Lý Trường Thành số’ ngăn bầy drone áp đảo tàu chiến

Hải Yến |

Trung Quốc phát triển hệ thống “Vạn Lý Trường Thành số” nhằm chặn đứng nguy cơ bầy drone giá rẻ áp đảo, đe dọa các tàu chiến hiện đại.

‘Vạn Lý Trường Thành số’ ngăn bầy drone áp đảo tàu chiến- Ảnh 1.

Ảnh minh họa bầy drone.

Các nhà nghiên cứu hải quân Trung Quốc đã trình bày một khái niệm về hệ thống phòng thủ đa lớp nhằm bảo vệ tàu chiến khỏi các nhóm lớn drone giá rẻ, theo SCMP.

Dự án, được mô tả là “Vạn lý trường thành của kỷ nguyên số”, được thiết kế để chặn và vô hiệu hóa bầy drone trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí khoa học có bình duyệt Command Control & Simulation, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những drone nhỏ, giá rẻ được chế tạo từ các linh kiện thương mại sẵn có có thể áp đảo các hệ phòng thủ hải quân truyền thống.

‘Vạn Lý Trường Thành số’ ngăn bầy drone áp đảo tàu chiến- Ảnh 2.

Hệ thống phòng không laser cho tàu sân bay LY-1. Nguồn ảnh: CCTV

Hệ thống chống bầy drone được đề xuất sẽ tích hợp vệ tinh, cảm biến trang bị trí tuệ nhân tạo và các loại vũ khí tiên tiến, gồm tên lửa siêu thanh, laser và thiết bị sóng vi ba.

Bài báo lưu ý rằng các công nghệ này tương tự những hệ thống đã được trưng bày tại buổi diễu binh ở Bắc Kinh năm 2025, gồm vũ khí sóng vi ba công suất cao, laser đặt trên tàu LY-1 và tên lửa hành trình siêu thanh CJ-1000, có khả năng tác chiến với máy bay và UAV ở tầm xa.

Theo Militarnyi
Công an Hà Nội công bố tin nhắn SMS, Zalo, Messenger phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản
Tags

tàu chiến

hệ thống phòng thủ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại