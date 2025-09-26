‘Vạn Lý Trường Thành số’ ngăn bầy drone áp đảo tàu chiến

Ảnh minh họa bầy drone.

Các nhà nghiên cứu hải quân Trung Quốc đã trình bày một khái niệm về hệ thống phòng thủ đa lớp nhằm bảo vệ tàu chiến khỏi các nhóm lớn drone giá rẻ, theo SCMP.

Dự án, được mô tả là “Vạn lý trường thành của kỷ nguyên số”, được thiết kế để chặn và vô hiệu hóa bầy drone trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí khoa học có bình duyệt Command Control & Simulation, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những drone nhỏ, giá rẻ được chế tạo từ các linh kiện thương mại sẵn có có thể áp đảo các hệ phòng thủ hải quân truyền thống.

Hệ thống phòng không laser cho tàu sân bay LY-1. Nguồn ảnh: CCTV

Hệ thống chống bầy drone được đề xuất sẽ tích hợp vệ tinh, cảm biến trang bị trí tuệ nhân tạo và các loại vũ khí tiên tiến, gồm tên lửa siêu thanh, laser và thiết bị sóng vi ba.

Bài báo lưu ý rằng các công nghệ này tương tự những hệ thống đã được trưng bày tại buổi diễu binh ở Bắc Kinh năm 2025, gồm vũ khí sóng vi ba công suất cao, laser đặt trên tàu LY-1 và tên lửa hành trình siêu thanh CJ-1000, có khả năng tác chiến với máy bay và UAV ở tầm xa.