Vẫn là Doãn Hải My ở bên Văn Hậu lúc khó khăn

Doãn Hải My tiếp tục đồng hành cùng Văn Hậu trong mọi chặng đường của sự nghiệp.

Trong trận đấu ra quân thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite 2026/27 diễn ra ngày 15/9 trên sân vận động Panasonic Suita (Nhật Bản), CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã nhận thất bại 1-4 trước đại diện J-League Gamba Osaka. Trong chuyến đi làm khách này, hậu vệ Văn Hậu của CAHN còn có sự đồng hành của bà xã Doãn Hải My.

Nàng WAG Doãn Hải My đã trực tiếp có mặt trên khán đài sân Panasonic Suita để tiếp lửa cho chồng. Người đẹp thu hút sự chú ý khi khoác lên mình chiếc áo đấu số 5 quen thuộc của hậu vệ sinh năm 1999. Sự xuất hiện cùng tình cảm ngọt ngào từ bà xã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho Văn Hậu. Đặc biệt, trong suốt chặng đường Văn Hậu dính chấn thương vừa qua, cho đến khi trở lại thi đấu, Hải My luôn ở cạnh động viên chồng. Sự ủng hộ của cô nàng còn đúng vào thời điểm Văn Hậu phải nhận án treo giò 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sau tình huống vào bóng thô bạo khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng trong trận đấu tại V.League. Như vậy, trở về sau giải đấu cấp CLB châu Á, Văn Hậu sẽ phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu tới 4 trận.

Về diễn biến trận đấu, Gamba Osaka thể hiện đẳng cấp vượt trội khi vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Takashi Usami (29', 67') cùng bàn thắng của Yusei Toshida (58'). Nỗ lực tấn công của đội bóng ngành công an giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 79 nhờ công của Koko Perea, xuất phát từ tình huống dứt điểm tạo đột biến của Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, ở phút bù giờ 90'+3, Koshiro Sumi đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Ảnh: IGNV