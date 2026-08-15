Văn Hậu xúc động sau 2 năm chật vật với chấn thương: “Được ra sân thi đấu đã là một điều tuyệt vời”

Đoàn Văn Hậu và góc nhìn rất khác về chiến thắng trước đại chiến bán kết gặp Malaysia.

Trải qua hơn hai năm kiên trì chữa trị và phục hồi chấn thương gót, Đoàn Văn Hậu đã chính thức đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc trong màu áo CLB Công an Hà Nội cũng như Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Sau hành trình dài thử thách cả thể xác lẫn tinh thần, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định niềm đam mê bóng đá và tình cảm của người hâm mộ chính là điểm tựa lớn nhất giúp anh vượt qua gian khó.

Khoảng thời gian dài phải làm bạn với chấn thương, trong đó có thời điểm phải lên bàn phẫu thuật, đã đặt ra thử thách khốc liệt chưa từng có đối với sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, thay vì đầu hàng trước nghịch cảnh, hậu vệ trái của bóng đá Việt Nam luôn giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan để từng bước tìm lại bản thân trên thảm cỏ xanh.

“Động lực lớn nhất để tôi trở lại sau một chấn thương dài là luôn nhìn về phía trước và nỗ lực hết mình để tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá", Văn Hậu chia sẻ.

Văn Hậu trở lại mạnh mẽ sau 2 năm chật vật vì chấn thương (Ảnh: HĐ)

Đối với anh, bóng đá không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp mà còn là hơi thở, là đam mê lớn nhất của cuộc đời. Những ngày tháng buộc phải tạm xa sân cỏ là giai đoạn vô cùng khó khăn, nhưng chính sự động viên bền bỉ từ gia đình cùng tình cảm chân thành của người hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh để anh duy trì quyết tâm cống hiến.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đó cuối cùng đã thu về thành quả ngọt ngào. Văn Hậu đánh dấu sự tái xuất trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Hơn ba tháng sau, anh tiếp tục ghi dấu mốc quan trọng khi khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu 45 phút trong trận giao hữu với Bangladesh – trận đấu đầu tiên của anh cho đội tuyển kể từ tháng 6/2023.

“Điều đầu tiên với tôi đơn giản là mong muốn được trở lại chơi bóng. Ngay cả khi chỉ được tập luyện trở lại, tôi cũng đã cảm thấy rất vui. Sau đó, tôi có thể trở lại và cống hiến cho Công an Hà Nội, và may mắn hơn nữa là tiếp tục được cống hiến cho ĐT Việt Nam. Tôi hy vọng có thể chơi bóng càng lâu càng tốt", anh bày tỏ.

Văn Hậu cùng tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Bước ngoặt vòng bảng và mục tiêu trước mắt

Nhìn lại sự nghiệp, Đoàn Văn Hậu từng chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng từ khi còn rất trẻ. Ở tuổi 19, anh cùng ĐT Việt Nam đăng quang ASEAN Championship 2018, từng sang Hà Lan thi đấu cho SC Heerenveen, đồng thời liên tiếp gặt hái danh hiệu V.League cùng Hà Nội FC (2018, 2019, 2022) và Công an Hà Nội (2023, 2026). Giờ đây, ở tuổi 27, anh đang cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực tại ASEAN Hyundai Cup 2026.

Đánh giá về hành trình vòng bảng vừa qua, Văn Hậu cho biết toàn đội đã thi đấu tốt dù phải trải qua những thời điểm tiếc nuối, đặc biệt là trận hòa 0-0 trước Singapore. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã nhanh chóng thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân khách trước Indonesia.

“Chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng trước Singapore nhưng đáng tiếc là mọi thứ đã không diễn ra theo mong muốn. Sau trận đấu đó, toàn đội đã trở lại với tinh thần chiến thắng trước Indonesia. Tôi nghĩ đó là một bước ngoặt của vòng bảng”, Văn Hậu đánh giá.

Trải qua nhiều thử thách thăng trầm, góc nhìn của Văn Hậu về bóng đá giờ đây trở nên sâu sắc và trưởng thành hơn. Với anh, việc được khoác áo thi đấu và bước ra sân cỏ đã là một món quà trọn vẹn: “Với tôi, đơn giản là được bước ra sân và thi đấu đã là một điều tuyệt vời. Được chơi một trận chung kết cũng là một trải nghiệm tuyệt vời".

Trước mắt Văn Hậu và ĐT Việt Nam là hai trận bán kết cam go với Malaysia (lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 16/8 và lượt về tại sân Mỹ Đình ngày 19/8). Hậu vệ ĐT Việt Nam gửi lời nhắn nhủ chân thành tới người hâm mộ:

“Dù thắng hay thua, tôi hy vọng người dân sẽ luôn ở bên và ủng hộ đội bóng. Điều đó giúp các cầu thủ có tâm lý ra sân và chiến đấu với tất cả những gì mình có, bất kể kết quả thế nào. Đương nhiên, cầu thủ nào cũng muốn giành chiến thắng, nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Đôi khi bạn sẽ thất bại. Điều quan trọng là phải cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia và màu cờ sắc áo".