Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh và loạt cầu thủ Việt vướng vào ồn ào tình ái

Bên cạnh những vinh quang trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của các ngôi sao bóng đá Việt Nam luôn là tâm điểm thu hút của dư luận. Tuy nhiên, không ít lần, những "người hùng sân cỏ" đã phải đối mặt với làn sóng tranh cãi dữ dội vì những ồn ào tình cảm.

Những scandal "chấn động" từ thế giới ảo

Có một điểm chung trong hầu hết các vụ lùm xùm tình ái của cầu thủ Việt tất cả đều bắt nguồn hoặc bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trường hợp điển hình nhất phải kể đến tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Vào tháng 6/2020, việc nam cầu thủ bị hacker chiếm quyền kiểm soát Facebook đã mở ra một "hộp đen" về đời tư. Những đoạn tin nhắn riêng tư bàn luận về việc "check" thông tin các cô gái hay những mối quan hệ chóng vánh bị tung lên mạng đã khiến hình ảnh một ngôi sao mẫu mực bị rạn nứt nghiêm trọng. Dù phía Quang Hải đã mời an ninh vào cuộc, nhưng sự cố này vẫn được coi là scandal đời tư lớn nhất lịch sử bóng đá nội.

Quang Hải bị ảnh hưởng lớn về hình ảnh sau bê bối về đời tư

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2023, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng từng bị "réo tên" trong một vụ ồn ào mập mờ. Một nữ MC truyền hình đã đăng tải clip tố một cầu thủ nổi tiếng có hành vi khiếm nhã, rủ cô vào khách sạn khi đội đang tập trung. Dù Tiến Linh chọn cách phản ứng lạnh lùng, khẳng định "không bận tâm", nhưng sự việc vẫn khiến tên tuổi của anh gắn liền với những đồn đoán không hay suốt một thời gian dài.

Tiến Linh từng gây xôn xao khi bị tố khiếm nhãn với nữ MC

Tương tự là trường hợp của Phan Văn Đức vào cuối năm 2019. Nam cầu thủ người Nghệ An đã khép lại một năm đầy sóng gió khi bị "bạn gái tin đồn" từng là top 10 hoa hậu ám chỉ việc phản bội để đến với vợ hiện tại là Nhật Linh. Những đoạn tin nhắn phũ phàng yêu cầu người cũ "tránh xa cuộc sống của tôi ra" hay tin đồn "cưới chạy bầu" đã biến Văn Đức từ một cầu thủ hiền lành trở thành tâm điểm của những lời châm chọc về việc "lật kèo" trong tình cảm.

Phan Văn Đức ồn ào MXH với top 10 hoa hậu

Những ồn ào mới nhất và bài học về hình ảnh cá nhân

Mới đây nhất, vào dịp Valentine 2025, tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt cũng trở thành mục tiêu của dư luận khi công khai hẹn hò. Ngay lập tức, nghi vấn "người thứ ba" lại một lần nữa được dấy lên. Khác với sự im lặng thường thấy của đồng nghiệp, cặp đôi này chọn cách "đối chất" gay gắt với antifan để bảo vệ tình yêu của mình.

Đức Huy cũng gây tranh cãi về chuyện tình cảm trước khi lấy vợ

Nhìn lại chuỗi "scandal" này, sự nổi tiếng cầu thủ như một con dao hai lưỡi. Được hâm mộ mang lại cho họ hào quang và tiền bạc, nhưng cũng đặt họ dưới chiếc kính hiển vi của dư luận. Những lối sống thiếu dứt khoát trong tình cảm không chỉ làm tổn thương những người liên quan mà còn trực tiếp bào mòn giá trị thương hiệu mà họ mất công xây dựng.

Dù sau những sóng gió, nhiều cầu thủ đã tìm được bến đỗ bình yên và lấy lại phong độ, nhưng đây vẫn là bài học đắt giá cho thế hệ cầu thủ trẻ về việc quản lý hình ảnh cá nhân. Sau tất cả, người hâm mộ vẫn mong muốn được thấy các thần tượng của mình tỏa sáng bằng tài năng trên sân cỏ hơn là những chuyện hậu trường không mấy thiện cảm.