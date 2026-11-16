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Văn Hậu cặm cụi nướng thịt, Doãn Hải My khoe visual sáng bừng trong chuyến du lịch đón cái lạnh đầu mùa

Tiên Tiên
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Tranh thủ quãng nghỉ V.League, Đoàn Văn Hậu đưa vợ con vi vu Tam Đảo cùng gia đình Hà Đức Chinh, lại trổ tài làm "đầu bếp" tại tiệc nướng CLB CAHN.

Tận dụng khoảng thời gian V.League tạm nghỉ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã dành trọn quỹ thời gian bên bà xã Doãn Hải My và con trai đầu lòng với chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng, giao lưu đầy ấm áp cùng bạn bè và đồng đội.

Gia đình nhỏ của Văn Hậu đã có chuyến du lịch ngắn ngày tại Tam Đảo cùng vợ chồng người bạn thân thiết là tiền đạo Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang. Trong tiết trời se lạnh đầu mùa đặc trưng của phố núi, hai gia đình đã cùng nhau tận hưởng những phút giây thư giãn bình dị. Loạt hình ảnh được chia sẻ ghi lại khoảnh khắc Doãn Hải My diện trang phục ấm áp, để mặt mộc rạng rỡ khi cùng chồng thưởng thức bữa ăn ấm cúng và dạo phố đêm bằng xe điện. Nàng WAG sinh năm 2001 cũng tỏ ra vô cùng thích thú, xuýt xoa ngồi bên bếp than hồng thưởng thức khoai nướng, cơm lam và các món ăn vặt đường phố giữa cái lạnh đầu mùa.

- Ảnh 1.

Văn Hậu cùng vợ và gia đình Đức Chinh đi chơi Tam Đảo

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Hải My khoe visual sáng bừng

Trở về sau chuyến nghỉ dưỡng, vợ chồng Đoàn Văn Hậu tiếp tục góp mặt trong buổi tiệc nướng ngoài trời do CLB Công an Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động gắn kết nội bộ dành cho toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ cùng người thân. Tại đây, nam hậu vệ sinh năm 1999 ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh "ông bố đảm đang" khi tự tay cặm cụi chuẩn bị từng xiên thịt nướng thơm lừng để phục vụ bà xã và quý tử.

- Ảnh 5.

CLB CAHN tổ chức hoạt động gắn kết

- Ảnh 6.

Văn Hậu cặm cụi làm món thịt nướng

Bữa tiệc cũng quy tụ đông đủ dàn sao của đội bóng ngành Công an cùng "hậu phương" hùng hậu. Nhiều gương mặt quen thuộc như HLV Mano Polking hay gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải - Chu Thanh Huyền cũng có mặt, tạo nên bầu không khí sum vầy, náo nhiệt. Những khoảng lặng ý nghĩa bên gia đình và tập thể được xem là nguồn động lực tinh thần quan trọng giúp Văn Hậu cùng các đồng đội nạp lại năng lượng trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

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Doãn Hải My

hà đức chinh

Tam Đảo

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