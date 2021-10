Vận động, bắt giữ 11 đối tượng truy nã lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các trinh sát của Phòng 10 đã chia làm nhiều tổ công tác tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng truy nã. Sau khi nắm chắc thông tin, ngày 5/10, tổ công tác đã vận động đầu thú thành công đối tượng Phạm Trong Tú (SN 1969) theo quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng truy nã bị bắt giữ.

Ngày 6/10, các trinh sát Phòng 10 bắt đối tượng Nguyễn Xuân Thái (SN 1979) theo quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh về hành vi “Đánh bạc”; ngày 8/10, bắt đối tượng Phạm Hồng Bảo (SN 1998), theo quyết định truy nã của Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đặc biệt, ngày 11/10, tổ công tác đã vận động, bắt giữ được 3 đối tượng truy nã. Cụ thể, vận động đầu thú đối tượng Nguyễn Diệp Thu Ngân (SN 1992) theo quyết định truy nã của Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh về hành vi “Đánh bạc”; bắt đối tượng Nguyễn Thành Trang (SN 1995), theo quyết định truy nã của Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiên Úy (SN 1986), bị Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

3 đối tượng truy nã bị bắt trong ngày 11/10.

Tiếp đó, ngày 12/10, Phòng 10 đã bắt các đối tượng truy nã gồm: Trần Thị Ngọc Phượng (SN 1992) và Chung Thành Tây (SN 1986) bị Công an Quận 4, TP Hồ Chí Minh truy nã về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đáng chú ý, các trinh sát phối hợp Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bắt đối tượng Nguyễn Thế Hiển (SN 1984), bị Công an huyện Đắk Song truy nã về hành vi “trồng cây cần sa”. Theo các trinh sát Phòng 10, khi nhận được thông tin đã phát hiện đối tượng Hiển đang trốn trong nhà. Thời điểm này, tổ công tác yêu cầu đối tượng ra đầu thú.

Tuy nhiên, Hiển chốt chặt cửa, cơ quan Công an phải phá cửa nhà và khống chế bắt giữ đối tượng truy nã. Qua khám xét, tổ công tác phát hiện quá trình trốn truy nã, Hiển còn trồng tại các chậu trên tầng 3 của ngôi nhà với số lượng khoảng 126 cây cần sa, đồng thời thu giữ khoảng 5kg cần sa khô.

Ngoài ra, cuối tháng 9, Phòng 10 phối hợp vận động đầu thú 2 đối tượng lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh gồm: Nam Byungkwan (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc), có lệnh truy nã quốc tế năm 2019 của Ban Tổng thư ký Interpol về hành vi “Tổ chức đánh bạc qua mạng". Ngày 27/9, Phòng 10 phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang vận động đối tượng đầu thú đang lẩn trốn tại quận 12, TP Hồ Chí Minh đối tượng truy nã Tẩn A Đường (SN 2001), bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã về hành vi “Cướp tài sản”.