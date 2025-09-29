Văn Doanh Nhi – Ái nữ nhà Văn Sỹ trứ danh bóng đá Nghệ An gây thương nhớ với nhan sắc cuốn hút

Sinh ra trong đình có truyền thống bóng đá nổi tiếng với nhiều thế hệ cống hiến cho sân cỏ, Văn Doanh Nhi sớm mang trong mình niềm tự hào và bản lĩnh từ cha ông. Bố cô là Văn Sỹ Thủy – cựu tuyển thủ quốc gia, từng để lại dấu ấn trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, ông nội – Văn Sỹ Chi là một tượng đài của bóng đá Việt Nam thập niên 60–70. Không chỉ dừng lại ở thế hệ trước, gia tộc Văn Sỹ còn ghi dấu với nhiều gương mặt quen thuộc như Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Sơn… Tất cả tạo nên một nền tảng danh giá mà ít gia đình nào trong giới bóng đá có được.

Văn Doanh Nhi - con gái nhà Văn Sỹ trứ danh bóng đá Nghệ An

Thừa hưởng máu thể thao từ gia đình, nhưng Doanh Nhi lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Hiện tại, cô là MC quen thuộc trên sóng truyền hình Nghệ An với các chương trình “Thời sự”, “Nghệ An ngày mới”, “Nhịp sống 24h”, “Bản tin thời tiết”. Giọng nói truyền cảm, phong thái chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống tự tin đã giúp Doanh Nhi nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả.

Không chỉ có tài năng, Doanh Nhi còn gây thương nhớ bởi nhan sắc trong veo, đậm chất Á Đông. Trong một khoảnh khắc xuất hiện trên truyền hình Doanh Nhi từng gây sốt mạng xã hội và trở thành cái tên được nhiều người theo dõi. Cuộc sống đời thường cô nàng thường xuyên diện bộ đồ tiểu thư, nhẹ nhàng, nữ tính.

Cô nàng làm MC truyền hình