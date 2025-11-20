Ngày 20-11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 32 bánh heroin.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên và 32 bánh heroin tang vật. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 15-11 tại Km 71+800 Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức mật phục và bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng đánh án thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Lê Tuấn Hiên (SN 1980, ngụ xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Hiên khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng.

Hiện đối tượng và tang vật đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.