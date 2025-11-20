HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vận chuyển 32 bánh heroin để nhận thù lao 50 triệu đồng

Tuấn Minh |

Lực lượng biên phòng vừa mật phục bắt quả tang một người đàn ông đang vận chuyển 32 bánh heroin ở một xã biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 20-11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 32 bánh heroin.

Vận chuyển 32 bánh heroin để nhận thù lao 50 triệu đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên và 32 bánh heroin tang vật. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 15-11 tại Km 71+800 Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức mật phục và bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng đánh án thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Lê Tuấn Hiên (SN 1980, ngụ xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Hiên khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng.

Hiện đối tượng và tang vật đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ra tay với học sinh cùng trường với con, một phụ huynh bị bắt
Tags

tỉnh thái nguyên

Heroin

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại