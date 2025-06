Vải trứng Hưng Yên: "To thì có to, nhưng thua vải thiều?"

Mùa vải 2025, giữa vô vàn lựa chọn từ vải Lục Ngạn (Bắc Giang), cho đến vải Thanh Hà (Hải Dương), một cái tên tuy không còn quá mới nhưng lại bất ngờ được săn lùng, đó chính là vải trứng Hưng Yên. Không chỉ gây chú ý nhờ cái tên độc đáo, loại vải này còn khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" vì kích thước khổng lồ, giá bán "chạm nóc" từ 200.000 - 240.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán với giá 300.000 đồng/kg vẫn... cháy hàng.

Vải to, cùi dày, ngọt thơm nức mũi - nghe qua tưởng như trọn vẹn từ hình thức đến hương vị. Thế nhưng, khi đặt lên bàn cân với vải thiều - "tượng đài" nhiều năm liền chiếm trọn trái tim người mê vải - thì vải trứng liệu có thực sự "ngon như lời đồn"?

Mới đây, một bài đăng trên Threads bất ngờ gây chú ý khi đưa ra so sánh trực diện giữa vải trứng Hưng Yên và vải thiều Lục Ngạn. Theo chị D. - chủ nhân bài viết, chị đã mua vải thiều Lục Ngạn với giá 79.000 đồng/kg (mua tại siêu thị, có tem ghi thông tin cụ thể) và vải trứng Hưng Yên với giá 300.000 đồng/kg. Kết quả sau khi thử ăn cả 2 loại, chị nhận xét rằng hương vị không khác biệt nhiều, dù phải thừa nhận quả vải trứng to, cùi dày, nhìn rất mãn nhãn.

Một tín đồ yêu trái cây khác là bạn Hạnh Nguyên (Đống Đa, Hà Nội) lại chia sẻ cảm nhận rõ ràng hơn: "Công nhận vải trứng to, cùi dày, ngọt đậm. Nhưng thật sự là ngọt quá, mình ăn vài quả là thấy ngấy, trừ ai siêu mê đồ ngọt. Cá nhân mình vẫn thích vải thiều hơn, vì dù nhỏ hơn nhưng hạt cũng nhỏ, ăn vẫn thấy đã mà không bị ngấy. Với mình, vải trứng to thì có to, nhưng hương vị vẫn thua vải thiều."

Trong khi đó chị Kim (Hà Nội) cho rằng giá vải trứng dù cao nhưng xứng đáng với trải nghiệm: "Mình mua giá 240.000/kg, lúc đầu cũng hơi lăn tăn nhưng ăn rồi thấy đáng. Quả to, cùi ngập miệng, thơm và ngọt. Có thể với người thích vị thanh thì hơi ngọt quá, nhưng ai mê cảm giác cắn miếng vải đầy đặn, thơm lừng thì sẽ thích."

Dành cho những ai chưa biết: vải trứng là giống vải đặc sản bắt nguồn từ một cây cổ thụ duy nhất ở thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, Hưng Yên - nơi gia đình ông Nguyễn Văn Vì trồng và chăm sóc. Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi và kỹ thuật nhân giống công phu, giống vải này được nhân rộng ra toàn huyện Phù Cừ và một phần Ân Thi.

Loại vải này được gọi là "vải trứng" bởi kích thước "siêu to khổng lồ" - chỉ 17-22 quả/kg, tức mỗi quả gần bằng một quả trứng gà ta. Khi chín, vải có màu đỏ tươi bắt mắt, vỏ mỏng, cùi dày, mọng nước và ngọt đậm. Đặc biệt, vải vẫn giữ độ tươi, không khô hay mất vị trong 3-5 ngày ở nhiệt độ thường. So với các giống vải thiều nổi tiếng, vải trứng có phần ngọt sắc hơn, cùi dày hơn, ít vị chua - điều này giúp nó ghi điểm khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu.

Hiện nay, khi vải trứng đang vào mùa rộ, cũng là lúc mạng xã hội không ngừng xôn xao. Câu chuyện về một loại vải "to như trứng, giá ngang sầu riêng Musang King" khiến không ít người tò mò. Có người mê tít, có người chép miệng "đẹp nhưng không hợp gu", cũng có người sẵn sàng chi tiền chỉ để thử một lần cho biết.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về loại vải này?

