Vải trứng Hưng Yên, mận hậu Sơn La được mang bán trên trời

Không chỉ đưa hành khách đến các điểm đến trong và ngoài nước, Vietnam Airlines còn mang hương vị nông sản Việt lên bầu trời trong mùa hè năm nay.

Theo thông tin từ hãng hàng không, từ ngày 23/5 đến 31/5/2026, vải trứng Hưng Yên sẽ được phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Tiếp đó, từ ngày 16/6 đến 22/6/2026, hành khách sẽ có cơ hội thưởng thức mận hậu Sơn La ngay trên hành trình bay.

Hai loại trái cây đặc sản này sẽ được phục vụ dành cho hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay nội địa có thời gian bay từ 2 tiếng, khởi hành từ Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Phú Quốc.

Đối với các đường bay quốc tế, hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội đi châu Âu, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ được trải nghiệm những loại nông sản đặc trưng của mùa hè Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là bổ sung món tráng miệng cho các suất ăn trên không, việc làm này của Vietnam Airlines còn góp phần quảng bá đặc sản vùng miền tới du khách trong và ngoài nước.

Vải trứng Hưng Yên nổi tiếng vỏ mỏng, có màu đỏ tươi, cùi dày, vị ngọt sắc, thơm mát đặc trưng, quả to, hạt nhỏ, chín sớm và không bị sâu đầu. Với mẫu mã, chất lượng vượt trội, loại quả này có giá thành cao vượt trội. Một số thời điểm, vải trứng được bán với giá 1,2 triệu đồng cho 5kg, tương đương 240.000 đồng/kg.

Vải trứng Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá từ năm 2020, được UBND tỉnh xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao. Năm 2022, vải trứng Hưng Yên lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Trong khi đó, mận hậu Sơn La lại nổi bật với vỏ mỏng, giòn, vị ngọt dịu pha chút chua nhẹ. Đây là loại trái cây chỉ có một vụ trong năm nên được nhiều người tiêu dùng mong chờ.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, đối với mận hậu trái vụ, loại đặc biệt có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg; loại 1 từ 60.000 - 80.000 đồng/kg; loại 2 từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Mận hậu Sơn La được rất nhiều người yêu thích vào mỗi mùa hè.

Thực tế, đây không phải là lần đầu Vietnam Airlines đưa các loại nông sản Việt vào thực đơn trên không của hãng. Trước đó, hãng đã nhiều lần mang tinh hoa trái cây Việt cùng cất cánh trên mỗi chuyến bay như dâu tây Mộc Châu, nhãn lồng Hưng Yên, cam Cao Phong, cà phê Việt.

Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của hãng hàng không quốc gia trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người cũng như sản vật Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới. Không chỉ đưa hành khách đến các điểm đến trong và ngoài nước, Vietnam Airlines còn mang hương vị nông sản Việt lên bầu trời trong mùa hè năm nay.