Vải thiều “cháy đơn” sau màn livestream của Phó Chủ tịch tỉnh

Minh Ngọc
|

Không chỉ xuất hiện trong những phát biểu hành chính hay các hội nghị xúc tiến quen thuộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Phạm Văn Thịnh đang tạo nên một hình ảnh khác hẳn khi trực tiếp lên livestream bán vải thiều cho bà con nông dân địa phương.

Phiên livestream diễn ra ngày 20/5 tại xã Nam Dương (tỉnh Bắc Ninh) còn có sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền (vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải). Sự kết hợp đặc biệt của các vị khách mời nhanh chóng khiến phiên bán hàng trực tuyến trở nên “bùng nổ” trên mạng xã hội khi thu hút hơn 832.000 lượt xem, chốt thành công 4.827 đơn hàng với tổng khối lượng hơn 31 tấn vải thiều sớm. Không khí phiên bán hàng liên tục sôi động bởi lượng bình luận, đặt mua và tương tác tăng mạnh trong suốt nhiều giờ phát trực tiếp.

Ngoài vải thiều, chương trình còn tiêu thụ được 537 chai mật ong cùng gần 3 tạ mỳ Chũ, những sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Ông Phạm Văn Thịnh trực tiếp quảng bá nông sản cùng Chu Thanh Huyền.

Đây là lần thứ hai ông Phạm Văn Thịnh trực tiếp tham gia livestream quảng bá nông sản. Trước đó, năm 2025, vị lãnh đạo này từng gây chú ý khi xuất hiện trong một phiên bán hàng trực tuyến nhằm hỗ trợ đầu ra cho nông dân địa phương.

Phiên livestream được chia thành hai khung giờ từ 12h-14h và 14h-17h. Việc một lãnh đạo tỉnh xuất hiện ngay trên sóng livestream cùng người có sức ảnh hưởng mạng xã hội giúp phiên bán hàng thu hút thêm hàng nghìn mắt xem trực tiếp, tạo hiệu ứng “chốt đơn” liên tục.

Ông Phạm Văn Thịnh trong livestream hồi năm 2025, từng bán được 54 tấn vải thiều.

Đằng sau con số hàng chục tấn vải bán ra là chiến lược mới trong quảng bá nông sản nhằm đưa đặc sản địa phương tiếp cận người tiêu dùng bằng thương mại điện tử và hình thức bán hàng trực tiếp qua mạng xã hội.

Theo định hướng của tỉnh, các sản phẩm tham gia đều được cam kết chất lượng theo chuẩn OCOP, đồng thời mở rộng mạnh các kênh tiêu thụ trực tuyến thay vì phụ thuộc chủ yếu vào thương lái và chợ đầu mối như trước.

Song song với việc quảng bá, Bắc Ninh cũng đặt trọng tâm vào khâu logistics như đóng gói, bảo quản và vận chuyển để trái vải giữ được chất lượng tốt khi tới tay người mua ở nhiều tỉnh thành.

Năm 2026, Bắc Ninh dự kiến có khoảng 29.800 ha vải thiều, sản lượng ước đạt hơn 95.000 tấn. Trong đó, vải thiều sớm bước vào thu hoạch từ ngày 20/5 đến 15/6, còn chính vụ kéo dài từ 10/6 đến 20/7.

Phiên livestream ngày 20/5 cũng được xem là hoạt động mở màn đáng chú ý trước hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực của tỉnh dự kiến diễn ra ngày 28/5 tới.

