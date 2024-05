Vai diễn của Lương Thu Trang gây ức chế, khán giả tắt tivi

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đang vào giai đoạn cao trào. Trong tập mới nhất lên sóng tối 22/5, nhân vật An Nhiên ( Lương Thu Trang ) để lộ âm mưu nhờ bác sĩ làm giả hồ sơ mang thai. Sự thật này tình cờ được bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) phát hiện.

Nhân vật của Lương Thu Trang khiến khán giả ghê sợ

Trong lúc tranh cãi, An Nhiên giả vờ bị ngã, đau bụng và cầu cứu Nghĩa (Quang Sự). Tại bệnh viện, cô tiếp tục diễn kịch bị sẩy thai. Đáng nói, hành động gian dối của An Nhiên được sự tiếp tay của bác sĩ.

Lương Thu Trang nhận được lời khen về diễn xuất khi vào vai phản diện.

Người này thậm chí còn động viên, chia sẻ với Nghĩa về “sự mất mát” dù biết An Nhiên không mang thai. Không dừng lại ở đó, An Nhiên tiếp tục khoét sâu hiểu lầm giữa Nghĩa và bà Xinh. Cô giả vờ ngất xỉu, đóng vai đáng thương, đẩy bà Xinh vào thế mẹ chồng chèn ép, bắt nạt và khiến cô mất đứa con trong bụng.

Sau khi các trích đoạn tập 33 được đăng tải trên Fanpage đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Nhiều khán giả bức xúc vì cho rằng nhân vật An Nhiên quá nham hiểm và thâm độc. Thậm chí, có người tuyên bố tắt tivi vì biểu cảm của Lương Thu Trang ghê rợn.

“Xem mà ức chế. Không hiểu biên kịch và đạo diễn để cho vai An Nhiên tàn độc đến mức không thể tin được đến bao giờ”, “Biết là phim nhưng đạo diễn cho quá nhiều mặt tiêu cực của xã hội. Bộ phim không hề giải trí, cũng không lấy đi một giọt nước mắt của người xem, chỉ gây ức chế, khó chịu”, “Bỏ phim thôi, càng xem càng ức chế, lê thê dài dòng, cái ác lộng hành, con người bất nhân bất nghĩa… Thật đáng sợ cho những mưu mô toan tính, thâm độc”, “An Nhiên ghê rợn, tàn độc thật. Bà Xinh nhu nhược, thật thà nên bị tổn thương. Nghĩa tuy khốn nạn nhưng xem cả phim ghét An Nhiên cực độ”, “Phim quay đến An Nhiên là muốn tắt tivi. Không hiểu sao xây dựng nhân vật ghê rợn, mưu mô, thủ đoạn như vậy”…

Lâu nay, những diễn viên đóng vai phản diện mặc định càng nhiều gạch đá càng chứng tỏ thành công của họ. Tuy nhiên, điều khán giả ngán ngẩm ở đây không phải là diễn xuất của Lương Thu Trang mà là kịch bản phim quá tiêu cực, nhàm chán.

Nhiều tình tiết bôi nhọ ngành Y

Trong 33 tập phim đã phát sóng, Trạm cứu hộ trái tim liên tục dẫn dắt bằng drama, kịch tính nhưng đọng lại là sự ức chế, bức xúc cho người xem. Nhiều khán giả nhận định họ chưa thể rơi một giọt nước mắt cũng không thể thông cảm cho bất cứ nhân vật nào trong tim.

“Trạm cứu hộ trái tim hay trạm gây nhồi máu cơ tim. Xem phim mà áp lực, căng thẳng đến mức stress phải bỏ”, “Ngay cả diễn viên chính trong phim cũng không thể yêu thương nổi. Dàn diễn viên diễn xuất mờ nhạt, kịch bản cũ kỹ với nhiều tình tiết tiêu cực, đen tối”, “Cần những bộ phim giải trí tươi sáng hơn thay vì chỉ xoay quanh drama, bi kịch”…

Nhân vật An Nhiên khiến khán giả ghê sợ.

Bên cạnh đó, phim Trạm cứu hộ trái tim còn bị phản ứng vì một số tình tiết coi thường ngành Y. Cụ thể, tình huống bác sĩ thông đồng với An Nhiên làm giả hồ sơ bệnh án, thay đổi thông tin người bệnh để lừa dối Nghĩa bị cho là đánh mất y đức, thậm chí vi phạm pháp luật.

Đáng nói, đây không phải lần đầu bộ phim có tình tiết khiến khán giả có cái nhìn sai lệch về ngành Y. Trong những tập trước đó, người xem bức xúc khi bác sĩ khoa sản bắt tay với Nghĩa lừa dối Ngân Hà (Hồng Diễm) về việc cô hiếm muộn, khó có con.

Với nhiều tình tiết tiêu cực, phi lý, bộ phim Trạm cứu hộ trái tim bị số đông kêu gọi tẩy chay, ném đá. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khán giả nên kiên nhẫn chờ đợi, vì bộ phim dài tập cần có những tình tiết đẩy cao trào.

Như NSND Thu Hà - người vào vai bà Hạ Lan trong phim - chia sẻ với Tiền Phong : “Phải có vết thương mới chữa lành chứ. Tất cả vết thương của nhân vật trong phim sẽ dần được xoa dịu. Tuy nhiên, thời gian tới Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục là những mối quan hệ chồng chéo, drama náo loạn và khó hiểu… Các nhân vật dần biến đổi qua từng tập phim. Hy vọng khán giả kiên nhẫn chờ đợi”.