Vai chính Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không? vốn của 1 mỹ nhân: Visual đè bẹp cả showbiz, tính nết chả ai ưa nổi

Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không? đang là một trong những phim tình cảm Hàn Quốc gây sốt mạnh mẽ nhất thời điểm hiện tại. Phim phủ sóng khắp các nền tảng, được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội toàn cầu, chủ yếu nhờ vào phản ứng hóa học bùng nổ giữa Go Youn Jung và Kim Seon Ho. Dù kịch bản bị chê là đi theo lối mòn quen thuộc, thiếu những cú twist đủ nặng ký, nhưng visual quá đẹp và chemistry của cặp đôi chính vẫn đủ sức kéo khán giả xem từ tập này sang tập khác.

Trước khi phim lên sóng, nhiều người mặc định Go Youn Jung - Kim Seon Ho là lựa chọn ngay từ đầu của ekip. Thế nhưng khi thông tin hậu trường được đào lại, cư dân mạng mới ngỡ ngàng nhận ra hành trình chọn diễn viên chính của dự án này phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Với vai nam chính, Kim Seon Ho thực chất chỉ là phương án thay thế sau khi Son Seok Koo từ chối lời mời. Còn vai nữ chính Cha Mu Hee - linh hồn của cả bộ phim - ban đầu lại được nhắm tới một cái tên hoàn toàn khác: Han So Hee.

Vai Cha Mu Hee của Go Youn Jung...

Hóa ra từng nhắm tới Han So Hee

Theo truyền thông Hàn, từ tháng 7/2023, kịch bản Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không? đã được gửi tới tay Han So Hee. Thời điểm đó, nữ diễn viên được cho là đã đọc kịch bản khá kỹ và nghiêm túc cân nhắc lời mời. Trùng hợp là lúc này Kim Seon Ho cũng mới chỉ ở giai đoạn xem xét, chưa chính thức gật đầu tham gia. Tuy nhiên, sau cùng Han So Hee đã từ chối vai diễn, còn lý do cụ thể thì đến nay vẫn không được phía nữ diễn viên hay đoàn phim công bố.

Thông tin này khi bị lục lại đã nhanh chóng gây tranh luận, bởi Han So Hee và Cha Mu Hee trong phiên bản của Go Youn Jung gần như là hai hình ảnh đối lập. Han So Hee sở hữu nhan sắc thuộc hàng top đầu showbiz Hàn, sắc sảo, quyến rũ, mang khí chất minh tinh rất rõ. Trong khi đó, Cha Mu Hee mà Go Youn Jung thể hiện lại là một ngôi sao trẻ mới nổi, ngây ngô, hoạt bát, tràn đầy năng lượng và luôn mang tinh thần yêu đời bất chất hoàn cảnh.

Cha Mu Hee có nhiều tổn thương nhưng luôn toát lên vẻ tươi sáng, ngây ngô

Trong khi Han So Hee lại nổi tiếng bởi rất sắc sảo, quyến rũ

Không ít khán giả cho rằng Han So Hee không phải không thể đóng vai này. Với nhân cách Do Ra Mi - phiên bản gai góc, điên và "slay" hơn của nhân vật, Han So Hee thậm chí còn được đánh giá là khá hợp. Tuy nhiên, để hóa thân trọn vẹn vào sự cuồng nhiệt, trong trẻo và hơi ngốc nghếch của một ngôi sao trẻ đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp, ngoại hình và khí chất của Han So Hee rõ ràng không phải lựa chọn lý tưởng. Chính sự tươi mới, có phần bản năng của Go Youn Jung lại vô tình trở thành mảnh ghép vừa khít.

Nhắc đến Han So Hee, không thể bỏ qua việc cô từng được xem là “con cưng” của Netflix Hàn Quốc, được ông lớn này nhắm đến cho các dự án mang màu sắc u ám, nặng đô và thiên về hành động, tâm lý như My Name hay Gyeongseong Creature. Dù sở hữu độ nhận diện cao và visual - khí chất top đầu showbiz nhưng diễn xuất của Han So Hee vẫn thường xuyên gây tranh cãi. Cô được khen là hợp với những vai diễn có nội tâm nổi loạn nhưng lại dễ bị chê là diễn một màu, thiếu sự linh hoạt trong biểu cảm. Thêm vào đó, Han So Hee những năm gần đây cũng liên tục vướng phải các lùm xùm đời tư, tình cảm, bị cư dân mạng ghét bỏ vì cách hành xử, phát ngôn nóng vội trên mạng xã hội.

Han So Hee liên tục mất điểm vì lùm xùm đời tư, tình ái và những phát ngôn vạ miệng trên mạng xã hội

Điều thú vị là Go Youn Jung cũng từng vấp phải những tranh luận tương tự về diễn xuất. Tuy nhiên, trong Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không?, cô lại được đánh giá là hợp vai, dù diễn xuất chưa tới nhưng vẫn phần nào che lấp được những hạn chế bằng sự phù hợp về hình ảnh và cảm xúc. Nếu Han So Hee không từ chối, khán giả có lẽ đã được xem một Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không? rất khác với một Cha Mu Hee quyến rũ, trưởng thành hơn.