"Vạch mặt" chiêu móc túi nhanh như chớp của tội phạm

Là quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội nên quận Hoàn Kiếm được xem là điểm đến tham quan, mua sắm đối với không chỉ du khách quốc tế mà còn cả người dân ở các tỉnh, thành đổ về.

Đặc biệt, kể từ khi triển khai tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đây lại trở thành một địa điểm vui chơi giải trí, thu hút hàng vạn người vào mỗi tối cuối tuần.

Thiếu tá Nguyễn Chí Thành - Trưởng Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm cho biết, vào mỗi tối từ thứ 6 đến chủ nhật, chỉ tính riêng địa bàn phường Hàng Đào đã thu hút khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Bởi tuyến phố này nằm trong vùng triển khai phố đi bộ, kết hợp với thương mại du lịch và có chợ đêm nên khá đông vui, nhộn nhịp.

Với số lượng người đổ về lớn như vậy, nên cũng sẽ tiềm ẩn nhiêu nguy cơ phát sinh tội phạm trộm cắp tài sản. Đặc biệt, tội phạm sẽ tập trung vào người nước ngoài đến tham quan du lịch.

Thời gian qua, Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi móc túi, trộm cắp điện thoại, ví tiền của khách nước ngoài.

Đáng chú ý, các đối tượng này đều đã có “bề dày” vào tù hơn đi chợ như “nữ quái” Lê Thị Tuyết Lan với 15 tiền án tiền sự, “nữ quái” Trần Kim Oanh với 23 tiền án tiền sự…



Chính vì nhiều lần vào tù ra tội, nên các đối tượng này dường như dày dạn “kinh nghiệm” hơn. Chúng nghĩ ra nhiều chiêu trò hòng qua mặt cơ quan công an, hoặc tránh bị người dân phát hiện.

Thiếu tá Nguyễn Chí Thành cho hay: Thủ đoạn của tội phạm móc túi là khi phát hiện ra “con mồi”, chúng sẽ lợi dụng đông người để trà trộn, chen lấn, xô đẩy rồi nhanh tay móc trộm tài sản mà bị hại không hề hay biết. Hoặc đối tượng mang theo áo khoác, áo chồng nắng… vắt trên tay, để khi móc túi có phương tiện che chắn.

Lê Thị Tuyết Lan - Đối tượng vào tù nhiều hơn "đi chợ"

Còn đối với tội phạm ổ nhóm, chúng thường đi từ 2 đến 3 đối tượng thì có phân công cảnh giới. Thường là khi thấy “ngon ăn” một đối tượng sẽ đi phía trước, một đối tượng đi sau che người, hòng qua mặt trinh sát.



Trong quá trình đeo bám, nhóm tội phạm này còn sử dụng thủ đoạn tinh vi, chúng thường mang theo áo, hoặc mặc nhiều áo. Để tránh bị phát hiện, chúng có thể cởi áo hoặc thay áo khác khiến quá trình anh em trinh sát khó khăn.

Không chỉ thế, khi bị phát hiện, chúng sẽ ném tang vật xuống đất và chối cãi là không liên quan. Nếu không theo sát, nắm được bằng chứng phạm tội, rất khó có thể bắt giữ những kẻ ma lanh này.

Dự báo, chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý, được coi là tháng củ mật nên tội phạm hoạt động phức tạp hơn.

Thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản của Giám đốc CATP, Công an phường Hàng Đào nói riêng và Công an quận Hoàn Kiếm nói chung dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, sẽ tiếp tục làm tốt công tác phát động phong trào thi đua, tuyên truyền đến người dân sinh sống trên địa bàn nâng cao phòng ngừa, cảnh giác với tội phạm.

Ngoài ra, toàn đơn vị sẽ tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình di biến động của các đối tượng trong diện nghi vấn, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận và CATP, chủ động phòng ngừa, đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn quận.