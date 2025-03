Vạch mặt "baby three" tại nơi làm việc, người vợ bị kiện ngược nhưng kết quả thật bất ngờ

Một nữ nhân viên (A) bị vợ (B) của người tình tìm đến công ty làm nhục công khai và bị đuổi việc đã kiện B đòi 40 triệu won (703 triệu đồng) tiền bồi thường. Tuy nhiên, tòa án chỉ chấp nhận một phần rất nhỏ yêu cầu của A (500.000 won - 8,7 triệu đồng). Tòa án phán quyết rằng “không có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của B và việc A bị sa thải” nên B không phải bồi thường cho việc A bị mất việc. Ngược lại, trong vụ kiện ngược lại mà B khởi kiện A, tòa án đã phán quyết: “A phải bồi thường cho B 30 triệu won (527 triệu đồng)”.

Theo giới luật sư, vào ngày 15, Tòa án quận Jeonju, Chi nhánh Dân sự số 1, Hàn Quốc gần đây đã đưa ra phán quyết như trên trong phiên tòa phúc thẩm vụ kiện bồi thường thiệt hại mà A khởi kiện B, vợ của nhân tình là một công chức.

A là nhân viên của một cơ quan chính quyền địa phương. Từ tháng 12 năm 2021, A bắt đầu ngoại tình với một công chức được cử đến cơ quan này. Vào tháng 6 năm sau, B phát hiện ra chuyện này và đã đến tận nơi làm việc của A để tra hỏi. Trong quá trình đó, B đã tát vào mặt A và buông lời đe dọa: "Tao sẽ đến căn hộ của mày và trường mẫu giáo của con mày". B cũng gửi đơn kiến nghị lên cơ quan của A, yêu cầu kỷ luật A. B còn nói với cấp trên của A rằng: "Nếu A nghỉ việc và bồi thường thì tôi sẽ không làm lớn chuyện ngoại tình này nữa". Cuối cùng, B bị truy tố vì tội hành hung và bị kết án 300.000 won (5,2 triệu đồng) tiền phạt, được hưởng án treo.

Sau khi bị làm nhục công khai, A đã xin nghỉ ốm và nghỉ phép, không đi làm. Sau đó, A không trở lại làm việc dù đã nhận được lệnh quay trở lại và cuối cùng bị sa thải vì lý do “nghỉ việc không phép”.

A sau đó đã kiện B, cho rằng B đã đe dọa, tống tiền mình và khiến mình bị mất việc, yêu cầu B bồi thường 40 triệu won. Đáp lại, B cũng phản tố, yêu cầu A bồi thường 30 triệu won vì hành vi ngoại tình của A.

Tòa án chỉ chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của A. Hội đồng xét xử chỉ ra rằng: "Những lời nói chỉ là những lời mang tính cảm xúc, là biểu hiện nhất thời của sự tức giận khi B phát hiện ra chuyện ngoại tình, chứ không phải là lời đe dọa". Hội đồng xét xử cũng cho rằng: "Việc B gửi đơn kiến nghị kỷ luật A lên cơ quan hay yêu cầu cấp trên của A sa thải A không đi ngược lại chuẩn mực xã hội hay cấu thành tội tống tiền, cưỡng ép".

Cuối cùng, tòa án chỉ chấp nhận bồi thường cho A khoản tiền 500.000 won (8,7 triệu đồng) và 180.000 won (3,1 triệu đồng) tiền viện phí, thấp hơn nhiều so với số tiền 40 triệu won mà A yêu cầu. Hội đồng xét xử tuyên bố: "A cho rằng thiệt hại kinh tế do bị sa thải nên được tính vào khoản bồi thường, nhưng việc A bị sa thải là do A tự ý nghỉ việc không phép, nên không có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của B và việc A bị sa thải".

Ngược lại, tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường 30 triệu won của B. Hội đồng xét xử giải thích: "Sau khi ngoại tình, A không hề xin lỗi mà còn cho rằng B bị hoang tưởng. A cũng khởi kiện B, chỉ trích lỗi lầm của B mà không hề nhận lỗi về mình. A còn đổ lỗi cho B về việc mình bị sa thải vì nghỉ việc không phép. Căn cứ vào tất cả những điều này, tòa quyết định số tiền bồi thường là 30 triệu won".

