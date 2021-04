Vác hung khí đi hỗn chiến sau khi thách thức trên Facebook

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thân Đức Khang (SN 2005, trú ở 23 Tô Vĩnh Diện, phường Phương Sài), Nguyễn Hùng (SN 2004, trú ở 46/7 Tân An, phường Phước Hải, TP Nha Trang), Đặng Lâm Nguyên (SN 1998), Trần Ngô Nguyên Minh (SN 2005), Võ Quang Vinh (SN 2005), cùng trú ở thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái), Nguyễn Thành An (SN 2004, trú ở 218/9 Đồng Nai, phường Phước Hải) và Nguyễn Văn Tiến (SN 2004, trú ở 16 Phật Học, phường Phương Sơn).



4 trong số hàng chục đối tượng tham gia hỗn chiến.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do mâu thuẫn khi đá bóng, Thân Đức Khang nhắn tin qua Facebook để thách thức đánh nhau với Lê Thanh Quang (SN 2005, trú ở thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) rồi chọn “điểm hẹn” ở cầu Phong Châu, xã Vĩnh Thái.

Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, đêm 15/3, Khang điện thoại điều động Nguyễn Văn Tiến cùng 8 đối tượng mang theo hàng chục cây mác, dao, rựa, mã tấu và 10 chai “bom xăng”.

Trong khi đó, Lê Thanh Quang cũng điện thoại điều động Nguyễn Thành An, Nguyễn Hùng, Đặng Lâm Nguyên, Trần Ngô Nguyên Minh, Võ Quang Vinh cùng hàng chục đối tượng khác mang 7 cây đao, kiếm cùng nhiều đá cất giấu dưới chân cầu Phong Châu rồi ẩn mình hai bên chân cầu theo mưu tính bất ngờ tấn công đối phương.

Đến khoảng 22h đêm hôm đó, nhóm của Khang vừa đến “điểm hẹn” thì nhóm của Quang đồng loạt lao ra ném đá tới tấp, nhóm của Khang cũng tung “bom xăng” đánh trả.

Một lát sau hai bên vác hung khí lao vào hỗn chiến náo loạn khoảng 20’ rồi mới tiếp tục rượt đuổi, la hét, gây trở ngại giao thông trên một đoạn đường, khiến cho cư dân ở đó hoang mang lo sợ.

Nhiều hung khí nguy hiểm đã bị cơ quan Công an thu giữ.

Sau nhiều ngày vào cuộc xác minh, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng có liên quan đồng thời truy thu hàng chục hung khí nguy hiểm là đao, kiếm, mã tấu, dao, rựa…

Ngoài việc khởi tố bị can 7 đối tượng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang sẽ xử lý hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” hàng chục đối tượng khác có liên quan do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.