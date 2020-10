Va chạm với xe tải, chồng tử vong, vợ bị thương nặng

Va chạm giao thông giữa xe máy và xe tải khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng (Ảnh: Tiểu Nguyệt)

Va chạm xảy ra giữa xe tải BKS 20C-176.73 do anh Trần Anh Đức (SN 1974, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đâm vào xe máy BKS 20H1-161.52 do anh Linh Văn Lý (SN 1981, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) chở theo vợ là chị Trương Thị Thành (SN 1978) chạy chiều ngược lại



Vụ va chạm khiến anh Linh Văn Lý tử vong tại chỗ, chị Trương Thị Thành bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.