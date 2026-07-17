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Va chạm với xe khách đang lùi, một người tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến
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Xe máy đi trên Quốc lộ 1A bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe ô tô khách 45 chỗ đang lùi vào bãi xe ven đường, khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/7, một người đàn ông (hơn 40 tuổi) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A, khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Thanh Hòa (tỉnh Đồng Tháp), xe máy bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe ô tô khách loại 45 chỗ đang lùi từ Quốc lộ 1A vào bãi xe ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh làm người đàn ông đi xe máy ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương đã có mặt phối hợp điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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