Va chạm với xe đầu kéo, ôtô con cháy trơ khung, 5 người bị thương

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11- 11, tại Km69+900, Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11-11, anh N.T.L. (SN 1994, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) điều khiển xe ôtô mang BKS 34A-292.xx đi trên quốc lộ 37 hướng TP Chí Linh - quốc lộ 5.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến km 69+900 quốc lộ 37, thuộc địa phận thị trấn Nam Sách, xe ôtô con va chạm với xe ôtô đầu kéo mang BKS 29K-018.xx kéo theo sơmi rơmoóc BKS 29RM-008.xx do anh P.Q.H. (SN 1978, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) điểu khiển đang lùi xe từ vườn cây thuộc xã An Lâm ra quốc lộ 37.

Vụ va chạm khiến ôtô 34A-292.xx bốc cháy tại hiện trường, hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, xe ôtô đầu kéo hư hỏng nhẹ. 5 người trên xe ôtô con bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.