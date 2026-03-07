HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Va chạm với xe đầu kéo, hai người phụ nữ đi xe máy tử vong

Hoài Nam |

Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy trên tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh khiến hai người phụ nữ tử vong.

Ngày 7/3, thông tin từ Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 14h30' cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS Lào UN – 4573 kéo theo rơ-móoc mang BKS UN - 2118 di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi di chuyển đến Km575+200 thuộc địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến xe máy rơi xuống vỉa hè, xe đầu kéo quay ngang, chắn giữa đường. Hậu quả khiến 2 người phụ nữ đi trên máy tử vong.

Bước đầu danh tính một người phụ nữ được xác định là N.T.L. (SN 1980, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); nạn nhân còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hướng dẫn hàng triệu người dân cách tra cứu mã định danh liên quan đến sổ đỏ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại