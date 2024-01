Va chạm với xe bồn, 2 người đi xe máy ở Bình Dương tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 cùng ngày, anh H.C.T (37 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển xe bồn biển số 70H-012.94 lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 13 vào đường Lê Chí Dân (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Khi xe bồn đến ngã tư Sở Sao thì va chạm với xe máy biển số 59L3 – 461.89 đang di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 13 đi TP.HCM.

Vụ va chạm khiến hai người trên xe máy tử vong tại hiện trường. Xe máy nằm bẹp dưới đầu xe bồn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hiệp An đã có mặt bảo vệ hiện trường chờ lực lượng Công an TP. Thủ Dầu Một khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là ông V.T.H (48 tuổi, quê Kiên Giang) và bà T.T.L (67 tuổi, quê Bạc Liêu).

Lực lượng chức năng đang liên hệ với người nhà các nạn nhân, đồng thời trích xuất camera trên đường để làm rõ vụ việc.