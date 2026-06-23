HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Va chạm với ô tô, 2 cháu nhỏ tử vong ở Phú Thọ: Nạn nhân là chị em ruột, đang về nhà bà ngoại chơi

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Thông tin về vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 cháu nhỏ là chị em ruột tử vong, xảy ra tại địa bàn thôn Trại Diễn, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, theo thông tin từ UBND xã Hợp Lý, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/6 tại địa điểm trên đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô mang BKS 36C - 129.XX và xe máy điện do cháu N.T.V. (SN 2016) điều khiển, chở theo em gái là N.D.L. (SN 2021). Hậu quả vụ việc khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. 2 cháu đều trú tại xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và đang về quê ngoại chơi.

Va chạm với ô tô, 2 cháu nhỏ tử vong ở Phú Thọ: Nạn nhân là chị em ruột, đang về nhà bà ngoại chơi - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Lãnh đạo xã Hợp Lý sau khi nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé xấu số.

Báo Xây Dựng thông tin thêm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình số tiền 7 triệu đồng. Ngoài ra, người dân trong khu vực chung tay, hỗ trợ số tiền 36,5 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể hai cháu đã được bàn giao cho gia đình đưa về xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để an táng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Vụ yêu cầu cụ bà gần 100 tuổi lên phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội: Cán bộ đến tận nhà xin lỗi
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tai nạn giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại