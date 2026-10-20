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Va chạm giữa xe buýt và xe máy tại Hà Nội, một cô gái tử vong tại chỗ

Thanh Hà
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Sáng 20/10, tại khu vực trước số nhà 165 đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cô gái tử vong tại chỗ.

Va chạm xe buýt và xe máy tại Hà Nội khiến cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h39, liên quan đến các phương tiện gồm: xe máy BKS 29E2-941.XX do một nam thanh niên điều khiển, xe máy BKS 36AZ-025.XX do một cô gái điều khiển và xe buýt BKS 29B-404.XX. Vụ tai nạn khiến cô gái điều khiển xe máy tử vong ngay tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Cầu Giấy giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags

cầu giấy

xe buýt

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