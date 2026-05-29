V-Film của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng hàng loạt vị trí, mức lương lên tới 60 triệu đồng/tháng

Yên Chi
﻿CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film vừa công bố tuyển dụng hàng loạt vị trí nhân sự làm việc tại trụ sở Khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội), với mức thu nhập đáng chú ý ở nhiều vị trí quản lý và chuyên môn.

Trong đó, vị trí Trưởng phòng Marketing & Phân phối đang tuyển dụng mức lương lên tới 60 triệu đồng/tháng. Ứng viên cho vị trí này cần có kinh nghiệm xây dựng chiến lược thương hiệu, quản lý hoạt động marketing, phát hành phim, phát triển hệ thống phân phối nội dung cũng như làm việc với báo chí và đối tác truyền thông.

Ngoài ra, V-Film cũng tuyển các vị trí Quản lý Marketing và Quản lý Nội dung với thu nhập tối đa khoảng 45 triệu đồng/tháng. Một số vị trí khác như Chuyên viên triển khai Marketing và Nhân viên hành chính có mức lương lần lượt lên tới 20 triệu đồng và 18 triệu đồng/tháng.

Hiện Tổng Giám đốc V-Film là ông Trần Đức Việt, được nhiều người biết đến với biệt danh JVevermind. Ông là một trong những vlogger tiên phong tại Việt Nam, từng là người Việt đầu tiên nhận nút vàng YouTube và góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016.

Theo chia sẻ của ông Trần Đức Việt, V-Film hướng tới xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh mang đậm bản sắc Việt, nơi các câu chuyện văn hóa và lịch sử dân tộc được kể bằng ngôn ngữ hiện đại để tiếp cận khán giả quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

V-Film được thành lập vào cuối tháng 9/2025 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cho thấy toàn bộ vốn của công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup cùng các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng nắm 45% vốn điều lệ, bà Phạm Thu Hương sở hữu 25%, Tập đoàn Vingroup nắm 10%. Phần còn lại thuộc về các thành viên trong gia đình gồm Phạm Nhật Minh Anh (10%), Phạm Nhật Quân Anh (5%) và Phạm Nhật Minh Hoàng (5%). Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Đặng Thanh Thủy.

Dự án đầu tiên được V-Film công bố là series phim về triều đại nhà Trần, lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A với các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông cùng những biến động quyền lực trong lịch sử.

Theo kế hoạch, phần đầu tiên gồm 10 tập đã hoàn thiện kịch bản, dự kiến khởi quay từ tháng 7/2026 và phát hành vào tháng 12 cùng năm. Để đảm bảo tính chính xác về lịch sử và văn hóa, dự án có sự tham gia tư vấn của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử và chuyên gia văn hóa Việt Nam.

