Ủy viên TW Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam là "hoàng tử lai" 2 dòng máu, nhan sắc cực phẩm không biết già

Mỹ nam này không chỉ có thành tích đáng nể mà còn sở hữu nhan sắc trẻ trung vạn người mê.

Trong dàn mỹ nam Vbiz thế hệ 8X, Chí Thiện là cái tên sở hữu diện mạo khá đặc biệt. Mang hai dòng máu Việt - Thái, nam ca sĩ được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "Hoàng tử lai" nhờ gương mặt điển trai, đường nét hài hòa và nụ cười sáng. Ở tuổi 38, sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Chí Thiện vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ.

Chí Thiện là gương mặt nổi bật trong dàn mỹ nam Vbiz thế hệ 8X

Sinh năm 1988 tại TP.HCM, Chí Thiện tên thật là Trần Chí Thiện. Nam ca sĩ sinh ra và lớn lên tại thành phố này, mang trong mình hai dòng máu Việt - Thái, tạo nên những đường nét lai Tây đặc trưng. Chính ngoại hình nổi bật cùng vẻ ngoài trẻ trung đã giúp anh có biệt danh “Hoàng tử lai” trong showbiz Việt. Chí Thiện bước chân vào showbiz từ năm 2007 với vai trò thành viên nhóm nhạc La Thăng.

Trong giai đoạn hoạt động cùng nhóm, Chí Thiện góp giọng trong các ca khúc như Buông Tay, Sự Thật Trong Em và một số sản phẩm thuộc giai đoạn La Thăng hoạt động với đội hình có anh và Minh Tuấn. Đây cũng là quãng thời gian nam ca sĩ rèn luyện khả năng ca hát, vũ đạo và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trước khi bước ra hoạt động độc lập.

Chí Thiện từng có thời gian hoạt động trong nhóm nhạc La Thăng trước khi tách ra hoạt động solo

Đến năm 2009, nam ca sĩ quyết định tách khỏi La Thăng để theo đuổi con đường solo. Đây cũng là giai đoạn anh bắt đầu xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, vừa ca hát vừa thử sức với điện ảnh. Những ca khúc như Ngày Hôm Qua, Tình Ngủ Quên, Lời Của Giấc Mơ, Ta Thuộc Về Nhau hay Dằn Vặt Trong Anh gắn với chặng đường hoạt động âm nhạc của Chí Thiện. Anh theo đuổi dòng nhạc trẻ, Pop Ballad với hình ảnh nam ca sĩ có ngoại hình sáng, giọng hát nhẹ nhàng và phong cách gần gũi với khán giả trẻ.

Dù không sở hữu một bản hit quốc dân đủ sức đưa tên tuổi lên hàng ngũ ngôi sao âm nhạc hàng đầu, Chí Thiện vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và phát hành sản phẩm trong nhiều năm. Sự nghiệp của anh cũng không bị bó hẹp trong phòng thu hay sân khấu ca nhạc. Khán giả còn nhớ đến nam nghệ sĩ qua những lần xuất hiện trên màn ảnh, đặc biệt là vai Thần Chết Teen trong phim điện ảnh Giải Cứu Thần Chết năm 2009.

Chí Thiện còn có sự nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng

Trước đó, anh từng góp mặt trong phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc với vai Duy. Sau dấu ấn này, Chí Thiện tiếp tục tham gia Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Hoàng Tử Xấu Trai và Những Đóa Ngọc Lan. Hình tượng Thần Chết Teen vừa điển trai vừa có nét ngô nghê, hài hước vẫn là một trong những vai diễn gắn liền với tên tuổi anh trong ký ức khán giả tuổi teen.

Những năm gần đây, Chí Thiện không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí hay liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc như giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội thông qua những hình ảnh đời thường và khoảnh khắc cá nhân. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, diện mạo của anh lại nhận được sự chú ý từ khán giả.

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Chí Thiện có nhan sắc gần như không thay đổi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Gương mặt ít thay đổi, làn da sáng cùng phong cách trẻ trung khiến nhiều người nhận xét Chí Thiện vẫn giữ được vẻ ngoài như thời mới bước chân vào showbiz. Sau gần 20 năm, biệt danh "Hoàng tử lai" dường như vẫn phù hợp với hình ảnh mà nam ca sĩ xây dựng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam ca sĩ không chỉ có âm nhạc và nhan sắc. Năm 2018, Chí Thiện được trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM nhờ những đóng góp trong hoạt động cộng đồng. Một năm sau, anh được hiệp thương chọn cử vào Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình của một nghệ sĩ vốn được công chúng biết đến chủ yếu qua ca hát và diễn xuất.

Năm 2019, Chí Thiện được hiệp thương chọn cử vào Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Gần hai thập kỷ kể từ ngày gia nhập La Thăng, Chí Thiện hiện không còn hoạt động showbiz với tần suất dày đặc như trước. Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ diện mạo trẻ trung gần như không đổi. Từ một mỹ nam được yêu thích qua âm nhạc và màn ảnh đến nghệ sĩ có những đóng góp trong hoạt động cộng đồng, Chí Thiện sở hữu hành trình nhiều màu sắc. Và có lẽ, trong số những dấu ấn gắn với tên tuổi anh, danh xưng "Hoàng tử lai" cùng nhan sắc bất chấp thời gian vẫn là điều khiến khán giả nhớ đến.

Ảnh: FBNV