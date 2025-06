Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quy định số 296 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong quy định nêu cụ thể về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp.

Kỳ họp thứ 55 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 23-25 ủy viên (2-3 ủy viên kiêm nhiệm), trong đó không quá một phần ba là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quy định nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm; số lượng Phó Chủ nhiệm do Bộ Chính trị quyết định.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có 11-13 ủy viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có 13-15 ủy viên chuyên trách (do cấp ủy quyết định).

Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ, 3-4 Phó Chủ nhiệm (Phó Chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM không quá 5 Phó Chủ nhiệm.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ có 9-11 ủy viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ có 11-13 ủy viên, gồm ủy viên chuyên trách và kiêm nhiệm (do cấp ủy quyết định), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Phó Bí thư hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm.

Các ủy viên chuyên trách gồm: 2-3 Phó Chủ nhiệm và một số ủy viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ có 3-4 Phó chủ nhiệm; Phó Chủ nhiệm thưởng trực là cấp ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương gồm 11-13 ủy viên (do Quân ủy Trung ương quyết định), trong đó có 8-10 ủy viên chuyên trách và 3-5 ủy viên kiêm nhiệm (gồm: Chủ nhiệm Ủy ban là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Tổ chức; Cục trưởng Cục Cán bộ; Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng); có 2-3 ủy viên là Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Các ủy viên chuyên trách gồm: 4 Phó Chủ nhiệm (có 1 Phó Chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương có 11-13 ủy viên (do Đảng ủy Công an Trung ương quyết định), trong đó có 8-10 ủy viên chuyên trách và 3-5 ủy viên kiêm nhiệm (bao gồm: Chủ nhiệm Ủy ban là Phó Bí thư hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Chánh Thanh tra Bộ Công an); có 2-3 ủy viên là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.

Các ủy viên chuyên trách gồm: 4 Phó Chủ nhiệm (có 1 Phó Chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra đảng ủy xã, phường trực thuộc cấp tỉnh gồm 3-7 ủy viên chuyên trách (do cấp ủy quyết định), Phó Bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ đảng ủy làm Chủ nhiệm; 1-2 Phó Chủ nhiệm (trong đó 1 Phó Chủ nhiệm là cấp ủy viên).

Quy định mới cũng nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Quốc hội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ủy ban kiểm tra đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố, ủy ban kiểm tra đảng bộ UBND tỉnh, thành phố và ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên trực tiếp khác sẽ có 5-7 ủy viên, có 2-3 ủy viên kiêm nhiệm (do cấp ủy quyết định).

Trong đó phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ đảng ủy làm chủ nhiệm; 1-2 phó chủ nhiệm. Các ủy viên chuyên trách gồm: phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên và một số ủy viên chuyên trách là cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy.

Còn với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở (ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trong các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Quốc hội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; trong đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy các cơ quan đảng và đảng bộ UBND cấp tỉnh; ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp cơ sở được giao hoặc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở) thì có 3-5 ủy viên, gồm ủy viên chuyên trách và kiêm nhiệm (do cấp ủy quyết định), chủ nhiệm là phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ cấp ủy, có 1 phó chủ nhiệm.

Các ủy viên kiêm nhiệm có thể là cấp ủy viên cùng cấp hoặc đảng viên phụ trách công tác tổ chức, đoàn thể, bí thư chi bộ. Các ủy viên chuyên trách gồm: phó chủ nhiệm là cấp ủy viên và một số ủy viên.

Về ủy ban kiểm tra đảng ủy đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, thành phố, quy định nêu, với trường hợp đủ điều kiện thành lập đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, thì thực hiện như với quy định về ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường trực thuộc cấp tỉnh; với trường hợp khác, thực hiện như quy định về ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở hoặc không lập ủy ban kiểm tra.