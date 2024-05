Theo đó, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đảng viên Vũ Bá Vinh. Lý do, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, thành viên HĐTV kiêm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, đảng viên Vũ Bá Vinh thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.



UBKT Thành ủy cũng xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đảng viên Lâm Hùng Cường do trước đó đảng viên này vi phạm quy định của Công an nhân dân trong việc sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân không đúng quy định.

Đồng thời, UBKT Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Trương Thanh Phong. Ông Phong khi là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của tổng công ty; chịu trách nhiệm chính, vai trò người đứng đầu tổng công ty về các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ông này cũng vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Thành ủy cũng kết luận đảng viên Nguyễn Văn Thọ trong giai đoạn 2008 - 2010 với vai trò Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 có nhiều khuyết điểm, vi phạm… UBKT Thành ủy quyết định thành lập đoàn xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định 2 đảng viên Nguyễn Văn Thọ, Trương Thanh Phong.

Cả 4 cá nhân trên vừa qua sinh hoạt tại các chi bộ khu phố trên địa bàn TP HCM.