Nghị sỹ Đức khẳng định đưa vấn đề Biển Đông ra Quốc hội liên bang Đức

Hội nghị trực tuyến về vấn đề Biển Đông do Ủy ban đối ngoại Quốc hội Đức chủ trì.





Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Daniela De Ridder bày tỏ vui mừng khi hội nghị có thể diễn ra bằng hình thức trực tuyến bất chấp ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19. Bà nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ Đức nói chung, cá nhân bà De Ridder nói riêng dành sự quan tâm rất lớn đối với tình hình an ninh Biển Đông nói chung.

Đại biểu Quốc hội Đức thông tin, gần đây, bà đã lắng nghe nhiều ý kiến của các đồng nghiệp là nghị sỹ trong Quốc hội Đức về các căng thẳng tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, bản thân bà cũng rất muốn lắng nghe những đánh giá, thông tin từ cộng đồng người Việt, đại diện các Hội đoàn và chuyên gia người Việt tại Đức. Bà cũng đánh giá cao nỗ lực, tình cảm với Việt Nam và Đức của những người tham gia để cuộc họp trực tuyến có thể diễn ra tốt đẹp.

Về phần mình, GS.TS Nguyễn Văn Thoại đã giới thiệu đôi nét chính về tình hình cộng đồng người Việt tại Đức cũng như nhấn mạnh sự quan tâm của cộng đồng, hội đoàn, chuyên gia trí thức đên sự ổn định tại khu vực Biển Đông. GS Thoại bày tỏ sự quan ngại về những diễn biến phức tạp trên biển Đông thời gian gần đây, đi tránh với những quy định của Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS 1982). Qua đó, ông kêu gọi các hành động cụ thể của Chính phủ Đức cũng như khối EU nhằm giảm căng thẳng và củng cố an ninh tại khu vực.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thoại đã thông qua bà Daniela De Ridder gửi Kiến nghị thư đến Quốc hội Đức của các hội đoàn, chuyên gia người Việt tại Đức, nêu bật sự quan trọng bậc nhất của khu vực Biển Đông như một tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, thực trạng hành động trái phép của các bên liên quan, xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam đi trái với những quy định của UNCLOS 1982. Đồng thời, kêu gọi các hành động cụ thể của Chính phủ Đức Đức cũng như EU nhằm giảm căng thẳng và củng cố an ninh tại khu vực.

Tại hội nghị, Luật sư Trương Loan đã điểm qua các thông tin quan trọng liên quan đến UNCLOS 1982 và các phân cách lãnh phận phù hợp với Luật pháp Quốc tế, tầm quan trọng của Phá quyết tòa án Quốc tế tại Den Haag năm 2016, về tình hình bất ổn, an ninh hàng hải tại khu vực và gần đây là Công hàm về vấn đề Biển Đông của ba nước Đức, Anh và Pháp gửi Liên Hợp Quốc vào tháng 09/2020.

Tiến sỹ Nguyễn Việt Anh đã cung cấp với Đại biểu Quốc hội Đức thông tin, diễn biến phức tạp tình hình Biển Đông. Theo ông Việt Anh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, cộng đồng quốc tế và khu vực cần chung tay giải quyết các vấn đề bất ổn, nêu bật tầm quan trọng về việc thông thương hàng hải, thương mại tại khu vực Biển Đông. Ông Việt Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà Đức vừa công bố trong việc đẩy mạnh trật tự thế giới đa phương dựa trên quy tắc luật pháp quốc tế và đẩy mạnh việc giữ hòa bình, an ninh và ổn định trên toàn thế giới. Ông Việt Anh cho rằng, với hơn 2000 tàu vận chuyển và 20% thặng dự thương mại Đức ở tại khu vực Biển Đông. Năm 2020 Đức đã tham gia Hiệp ước hữu nghị và hợp tác khu vực Đông Nam Á năm 1976 và do vậy phải cam kết tìm ra các giải pháp đóng góp trực tiếp vào an ninh khu vực Biển Đông.

Cũng tại hội nghị, bà Vũ Lâm và ông Lê Hồng Cường nêu bật các hoạt động của cộng đồng, hội đoàn và người Việt tại CHLB Đức kể từ năm 2008 đến nay, phản đối những hành vi sai trái trên Biển Đông, qua đó thu hút hàng nghìn người, trong đó có nhiều bạn bè khu vực ASEAN, Đức và quốc tế tham gia, ủng hộ hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông.

Thông qua hội nghị lần này, bà Ridder khẳng định, bà sẽ cùng thảo luận với các nghị sỹ để đưa vấn đề Biển Đông ra ngoài Quốc hội liên bang, liên đới đến cả Hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Đồng thời, bà mong muốn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức và các hội đoàn, chuyên gia người Việt tại Đức có thể tiếp tục tổ chức các hội thảo dưới các hình thức, để trao đổi về vấn đề biển Đông. Tùy tình hình đại dịch COVID-19, bà mong muốn Hội nghị gần nhất có thể diễn ra vào tháng 4/2021 tới./.